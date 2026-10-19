La depresión no siempre se manifiesta como tristeza visible. Puede aparecer como pérdida de interés, cansancio persistente, dificultades para dormir o cambios en la alimentación, incluso en personas que siguen trabajando. En Salud & Bienestar, el médico psiquiatra Abraham Moreno explicó cuáles son las señales que merecen atención y por qué pedir ayuda a tiempo resulta fundamental.

El especialista aclaró que sentir tristeza es parte de la vida y no significa, por sí solo, atravesar una enfermedad. Frente a una pérdida o una situación dolorosa, expresar esa emoción puede ser saludable. La preocupación surge cuando aparecen cambios sostenidos en el ánimo, la motivación y la capacidad de realizar actividades habituales.

Señales que pueden pasar inadvertidas

Una de las primeras alertas es dejar de disfrutar aquello que antes generaba entusiasmo. Moreno señaló que una persona puede advertir que ya no tiene ganas de estudiar, trabajar o encontrarse con otros.

Abraham Moreno, médico psiquiatra.

“Hay algo que hacía antes que no lo hace”, explicó al destacar la importancia de escuchar cómo cada persona percibe sus propios cambios.

Los síntomas también pueden sentirse físicamente: falta de energía, alteraciones del sueño, menor apetito y dificultades para sostener el ritmo cotidiano. No todas las personas presentan las mismas manifestaciones ni con igual intensidad. Algunas mantienen sus responsabilidades mientras atraviesan síntomas depresivos; en los cuadros más graves, incluso levantarse de la cama puede convertirse en una dificultad.

Entre los factores que pueden influir, el psiquiatra mencionó antecedentes familiares, estrés laboral, circunstancias personales y aspectos biológicos. Sin embargo, ninguna señal aislada permite establecer un diagnóstico. La evaluación profesional considera la duración, la intensidad y el impacto de los síntomas, y otras posibles causas.

Pedir ayuda y acompañar sin juzgar

Moreno explicó que el diagnóstico puede requerir varios encuentros y una valoración integral de la salud física y mental. Según las necesidades de cada paciente, el tratamiento puede incluir psicoterapia, medicación o una combinación de ambas. La elección depende del cuadro clínico y de su evolución.

El entorno también cumple un papel importante. Escuchar sin minimizar el sufrimiento, ofrecer compañía y facilitar el acceso a una consulta puede ayudar. El especialista advirtió que los consejos bienintencionados no sustituyen la escucha terapéutica y pueden resultar inadecuados cuando no se comprende lo que la otra persona atraviesa.

Si alguien expresa deseos de morir o ideas de suicidio, es necesario tomarlo en serio, permanecer a su lado y buscar asistencia urgente. Moreno fue claro:

“Nunca hay que dejar sola una persona con estas ideas”.

Ante un riesgo inmediato, corresponde acudir a un servicio de emergencias.

Para quienes dudan en consultar, su mensaje fue directo: “El primer paso es pedir ayuda”. Recordó que se puede solicitar un turno tanto con psicología como con psiquiatría, sin necesidad de pasar obligatoriamente por una especialidad antes que por la otra.

Dato

Salud & Bienestar se transmite por la señal de HUARPE TV en el 19.2 de TDA, Kick y YouTube.