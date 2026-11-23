Las finales no siempre regalan goles, pero casi siempre dejan historias. Y la primera batalla entre Sportivo Desamparados y Pacífico de General Alvear tuvo de todo un poco: pierna fuerte, dientes apretados, polémicas, nervios y un cero a cero que dejó la puerta abierta para el desenlace. El Víbora no pudo hacer valer su localía, pero tampoco perdió la ilusión. Ahora tendrá que sacar los colmillos en Mendoza para seguir alimentando el sueño de llegar al Federal.

En el Serpentario, la expectativa era enorme. La ilusión puyutana empujaba desde las tribunas, pero el equipo sanjuanino tardó en meterse en partido. Pacífico, lejos de sentirse visitante, salió a jugar con personalidad, se adueñó del mediocampo e incomodó a Desamparados.

A los tres minutos llegó el primer aviso. Galván sacó un remate que Boiero mandó al córner. A los siete, Tejada ganó de cabeza y la pelota se fue apenas desviada. Los mendocinos manejaban mejor la pelota y lastimaban con las proyecciones de Preciado.

Sportivo estaba aturdido. No encontraba sociedades, perdía las divididas y Gil no conseguía hacerse dueño del mediocampo. A los 14, Vignolo volvió a exigir a Boiero, que respondió enviando la pelota al tiro de esquina.

La primera aproximación puyutana llegó recién a los 23 minutos, con Dani Castro. Fue el comienzo de una pequeña reacción que permitió al local salir del asedio. A los 33, Gil probó con un remate débil y, a los 44, Ramírez intentó por abajo, aunque tampoco pudo quebrar el cero.

La final también tuvo un condimento que calentó el ambiente: el arbitraje del pampeano Franco Morón. En un encuentro de mucha fricción, varias decisiones generaron malestar entre los locales. La bronca encontró su punto más alto en el complemento, con un penal reclamado que el árbitro no sancionó.

El Víbora mostró los colmillos, pero le faltó el gol

El segundo tiempo fue otra historia. Desamparados salió con otra determinación y buscó cambiar su imagen. González ingresó por Díaz y Benavides reemplazó a Goria para renovar energías.

La reacción fue inmediata. Al minuto, Benavides tuvo una oportunidad con un remate que terminó en córner. El Víbora empezó a ganar terreno y a jugar más cerca del arco mendocino. Esta vez, Pacífico se replegó con una premisa clara: cuidar el cero.

A los diez minutos llegó la gran polémica. Un delantero de Sportivo fue sujetado dentro del área, pero Morón dejó seguir. Para los puyutanos fue penal, de esos que pueden cambiar una final y encender una cancha.

Con el correr de los minutos, el dominio territorial pasó a manos del local. Pacífico perdió ambición ofensiva y parecía conforme con llevarse un empate a General Alvear. A los 24, Enzo Tejada probó desde afuera, aunque sin demasiado peligro.

Sportivo insistió, pero también sufrió algún sobresalto. A los 28, un error de Gil dejó a un atacante mendocino con una posibilidad inmejorable que no aprovechó. El susto no apagó el empuje puyutano.

A los 38, Benavides ganó una pelota de espaldas, la peinó y obligó al arquero visitante a intervenir. El gol se hacía desear. Y cuando el partido se moría, a los 46, Tejada exigió nuevamente a Boiero, que mandó la pelota al córner. Fue el último aviso de una final sin goles.

La ilusión viaja a General Alvear

El cero a cero dejó un sabor agridulce en el mundo puyutano. Sportivo no pudo aprovechar su casa, pero encontró en el complemento una versión más agresiva, con decisión y argumentos para ilusionarse.

La serie está abierta. El próximo domingo, en General Alvear, se jugará la segunda y definitiva batalla por la corona de Cuyo.

Allí, lejos del Serpentario y en territorio mendocino, Desamparados tendrá que demostrar de qué está hecho. El sueño sigue intacto, pero ahora exige una prueba más grande: ganar afuera para seguir caminando hacia el ascenso al Federal.

Porque el Víbora todavía tiene veneno. Y aunque esta vez no pudo morder, le queda una última oportunidad para dar el golpe que toda su gente está esperando.