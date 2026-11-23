Sportivo Desamparados tendrá este lunes una nueva prueba en su camino hacia el ascenso. El conjunto sanjuanino recibirá a Sport Club Pacífico de General Alvear por el partido de ida de la final de la Región Cuyo del Torneo Regional Federal Amateur, desde las 20.30.

El encuentro se disputará en el estadio José Eduardo Nehín, conocido como El Serpentario, donde el equipo dirigido por Mauricio Del Cero intentará hacerse fuerte ante su gente. La intención será conseguir un resultado favorable que le permita viajar a Mendoza con mayores posibilidades de quedarse con la serie.

El camino de los finalistas

El Puyutano llega a esta instancia después de superar a Defensores de Belgrano de Justo Daract con un resultado global de 7 a 1. En la semifinal, consiguió dos triunfos que le permitieron instalarse en la definición regional.

Pacífico, por su parte, eliminó a Argentino de Mendoza y se convirtió en el representante de General Alvear que buscará quedarse con la corona cuyana. El conjunto mendocino también llega con la ilusión de avanzar a la instancia decisiva por uno de los ascensos.

La ilusión de llegar al Federal A

La serie tendrá su partido de vuelta el domingo 29 de noviembre en General Alvear, Mendoza. El ganador de la Región Cuyo se clasificará a la final interregional, prevista para el 20 de diciembre en cancha neutral, donde estará en juego un ascenso al Torneo Federal A.

Para Desamparados, el desafío representa una oportunidad de seguir alimentando la ilusión de volver a una categoría superior del fútbol argentino. Primero deberá superar a un rival que ya conoce y que también tiene antecedentes en definiciones regionales.