Sportivo Desamparados y Unión de Villa Krause jugarán el lunes 2 de noviembre a las 21:30, en cancha de Puyuta, por la revancha de la tercera ronda del Torneo Regional Amateur. El encuentro definirá cuál de los dos equipos sanjuaninos avanzará a la siguiente instancia del certamen, luego del empate 1 a 1 registrado en el partido de ida.

La programación para el lunes modifica el escenario previsto inicialmente, ya que el clásico estaba pautado para el domingo 1 de noviembre a las 20. El cambio se da en medio de las dificultades planteadas por la Policía de San Juan para cubrir el operativo de seguridad durante el fin de semana.

La falta de efectivos obligó a buscar una alternativa

El subjefe de la Policía de San Juan, Pablo Torres, había advertido que la fuerza no contaba con personal suficiente para garantizar la cobertura de todos los eventos deportivos previstos. Entre ellos se encuentran el triatlón IRONMAN, las finales de la Liga Sanjuanina de Fútbol y el partido entre Desamparados y Unión.

Según informó DIARIO HUARPE, la revancha en Puyuta requiere un operativo especial de aproximadamente 80 efectivos, con participación de Infantería y del Grupo de Acción Motorizada (GAM). La necesidad de ese despliegue responde a la importancia del encuentro y a los antecedentes de incidentes registrados en cruces anteriores entre ambos equipos.

Una revancha que definirá la clasificación

El partido de ida se disputó en el Estadio del Bicentenario y terminó igualado 1 a 1, por lo que la serie permanece abierta. En la revancha, uno de los dos representantes sanjuaninos continuará en el Torneo Regional Federal Amateur y el otro quedará eliminado.

El ganador seguirá en carrera en la competencia, en la que también participan Defensores de Belgrano y San Martín, que se enfrentarán por la Cuarta Ronda de la Región Cuyo del Torneo Regional Federal Amateur.