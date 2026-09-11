Maira Romina Cabrera tiene 27 años y lleva un mes desaparecida en Catamarca. La última vez que la vieron fue el 10 de agosto, cuando salió de su casa con la intención de encontrarse con su expareja. Ahora, la Justicia profundizó la investigación y citará a declarar a camioneros de distintas provincias que circularon por la zona durante las horas clave.

La joven salió únicamente con su celular y la ropa que llevaba puesta porque, según relató su familia, tenía previsto regresar ese mismo día. Sin embargo, desde entonces no hubo más noticias sobre su paradero.

El último rastro conocido de Maira la ubica en Telarito. Su madre, Nancy Beatriz Cabrera, contó que había viajado hasta ese lugar para encontrarse con Eduardo Cejas, su expareja y padre de su hija.

Un dato incorporado a la causa podría ser clave para reconstruir sus últimos movimientos. El chofer del colectivo en el que viajaba declaró que la joven bajó en Telarito y que una persona la esperaba cerca de la garita. Otros testimonios coincidirían con esa versión, aunque hasta el momento no se pudo determinar qué ocurrió después.

La Justicia puso la mira en los camioneros

En medio de la búsqueda, la Fiscalía decidió citar para la próxima semana a camioneros de Mendoza, San Luis, Jujuy y Buenos Aires que habrían transitado por el corredor vial en los días cercanos a la desaparición.

El objetivo es reconstruir recorridos, horarios y lugares en los que se detuvieron para establecer si alguno de ellos pudo haber visto o tenido contacto con Maira en inmediaciones de la Ruta Nacional 60. Los trabajadores fueron identificados con la colaboración de las divisiones de Trata de Personas de las provincias involucradas.

Además, los investigadores intentan localizar a otros dos camioneros que podrían aportar información de interés para la causa. Tampoco se descarta que la ronda de declaraciones se amplíe si aparecen nuevos nombres vinculados con la zona.

Celulares y cámaras, bajo análisis

Otra de las líneas de investigación se concentra en los celulares y dispositivos electrónicos secuestrados durante los operativos. Los especialistas analizan llamadas, geolocalizaciones y conexiones de líneas telefónicas con las antenas de la zona.

El cruce de esa información podría permitir determinar qué teléfonos estuvieron activos en Casa de Piedra, Telarito y sectores cercanos durante las horas en las que se perdió el rastro de la joven.

También se analizan cámaras de seguridad de la terminal de ómnibus de Recreo y de comercios de los alrededores. Los investigadores buscan establecer los horarios, movimientos y posibles medios de transporte utilizados por Maira después de descender del colectivo.

La causa está a cargo de la fiscal Jorgelina Sobh y sumó como coadyuvante al fiscal de Instrucción N° 9, Luis Eduardo Córdoba Andreatta, mientras continúan las medidas para determinar qué ocurrió con la joven.