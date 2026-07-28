Una organización dedicada al tráfico internacional de cocaína quedó desarticulada luego de una investigación de varios meses que terminó con un operativo en la provincia de Jujuy, donde los investigadores realizaron un hallazgo inesperado: junto a más de 61 kilos de droga encontraron una supuesta ofrenda utilizada, según la pesquisa, para “proteger” los cargamentos durante los traslados.

El procedimiento fue realizado por efectivos de la Unidad de Investigaciones Judiciales Salta de Gendarmería Nacional sobre la Ruta Nacional 9, donde interceptaron un vehículo sospechado de trasladar estupefacientes.

Durante la inspección del rodado, los agentes encontraron 58 paquetes de cocaína que arrojaron un peso total de 61,514 kilos. Los ladrillos estaban identificados con un logo que tenía la figura de un delfín.

Sin embargo, lo que llamó especialmente la atención fue otro objeto hallado dentro del mismo compartimento donde estaba escondida la droga. Se trataba de un elemento envuelto en una tela blanca que contenía distintos objetos asociados a un supuesto ritual.

La supuesta protección de los cargamentos

Dentro de la tela había patas de animales, huesos atados, collares, frutos, yerba mojada y un destornillador. Además, los investigadores encontraron la fotografía de un hombre que, según fuentes vinculadas a la causa, había fallecido.

La supuesta ofrenda fue secuestrada inicialmente junto con la cocaína, aunque luego la Fiscalía determinó que esos elementos no tenían vinculación directa con el expediente judicial y fueron descartados de la investigación.

De acuerdo con la pesquisa, el presunto líder de la organización era un hombre de nacionalidad boliviana conocido como “El Padrino”, quien estaría radicado en Cochabamba.

Los investigadores sostienen que el supuesto jefe recurría a personas que realizaban rituales antes de los envíos de droga hacia Argentina, con la intención de que los cargamentos no fueran detectados por las fuerzas de seguridad.

Una red con conexiones entre Bolivia y Argentina

La investigación permitió establecer que la organización contaba con integrantes en ambos países. La cocaína ingresaba desde Bolivia hacia la zona de Casira mediante personas que utilizaban pasos fronterizos no habilitados.

Una vez en territorio argentino, los miembros de la banda acondicionaban distintos vehículos para ocultar los paquetes de droga y trasladarlos principalmente hacia puntos del sur del país.

Según la investigación, los estupefacientes eran escondidos en camionetas, automóviles y camiones. En algunos casos, dentro de esos mismos vehículos también eran colocados los objetos relacionados con los supuestos rituales.

Secuestraron vehículos, armas y dinero

Como resultado del operativo, los efectivos secuestraron 45 vehículos, dinero en efectivo en pesos y dólares, 24 teléfonos celulares que serán analizados mediante peritajes y armas de fuego.

Además, cinco personas fueron detenidas, entre ellas un sospechoso conocido como “El Diablo”. En paralelo, tres ciudadanos argentinos permanecen prófugos y son buscados por los investigadores.

La causa está a cargo de la Procuraduría de Narcocriminalidad del NOA (PROCUNAR NOA) y del Juzgado de Garantías Federal N°1 de Jujuy, que continúan trabajando para determinar el grado de responsabilidad de cada integrante y reconstruir el circuito completo de distribución de la droga.