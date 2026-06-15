Desarticularon una red vinculada a fraudes cripto y lavado de activos

La justicia argentina concretó una de las mayores investigaciones contra el fraude informático al identificar a 55 personas sospechosas de integrar una red delictiva. El operativo, denominado "Fake Coins", incluyó más de 70 allanamientos realizados de manera simultánea en distintas provincias, lo que permitió la detención de al menos 21 sospechosos vinculados a estafas con criptoactivos y lavado de dinero.

La organización utilizaba plataformas de inversión falsas para captar víctimas y realizar maniobras financieras que superaron el equivalente a un millón de dólares. Según los informes técnicos incorporados al expediente, la banda empleaba modalidades como esquemas Ponzi, manipulación de mercados mediante prácticas de "pump and dump" y proyectos fraudulentos tipo "rug pull".

Durante el proceso judicial, los investigadores sostuvieron que las transacciones detectadas no corresponden a actividades legítimas de "arbitraje financiero", como alegaban algunos de los involucrados, sino a un esquema sistemático de fraude.

El trabajo conjunto de la Procuración bonaerense y la Policía Federal Argentina permitió reconstruir el camino del dinero analizando registros bancarios y conexiones IP. La causa judicial acumula cargos por asociación ilícita, estafa y uso de documento público falso. Los especialistas señalaron que se trataba de una estructura criminal diseñada para el lavado de activos de origen delictivo dentro del ecosistema cripto.