El Gobierno oficializó este lunes la renuncia de María Belén Agudiez, hasta ahora subsecretaria de Planificación General y funcionaria cercana a Karina Milei. Aunque oficialmente su salida fue atribuida a motivos personales, fuentes de la administración nacional citadas por Infobae describieron un escenario de creciente desconfianza y malestar interno.

La salida se produjo en medio de la reorganización de la Quinta de Olivos, donde el Gobierno disolvió la Administración General de la Residencia Presidencial y transfirió sus responsabilidades a la Casa Militar. En ese proceso fueron reubicados más de 40 empleados y despedidos otros 12.

Agudiez tenía bajo su responsabilidad la planificación de servicios para el funcionamiento de la Secretaría General, la Casa Rosada y las residencias presidenciales de Olivos y Chapadmalal, entre otras dependencias. Incluso hasta el viernes previo a su salida participaba de la implementación de los cambios en Olivos.

La reestructuración también alcanzó a Osvaldo Javier Sosa, cuñado de Agudiez, quien se desempeñaba como responsable de la administración de la residencia presidencial. Su desplazamiento había ocurrido antes de conocerse la renuncia de la funcionaria.

Desconfianza por filtraciones

Uno de los puntos que habría generado malestar dentro del oficialismo fue la difusión en la prensa del nuevo esquema de funcionamiento de la Quinta de Olivos. Según Infobae, fuentes oficiales responsabilizaron a Agudiez por esas supuestas filtraciones y señalaron que aumentó la desconfianza hacia la entonces funcionaria. Se trata de versiones atribuidas a fuentes reservadas y no de una causa consignada oficialmente en el decreto de aceptación de su renuncia.

También circularon versiones sobre una discusión entre Agudiez y Karina Milei durante las últimas horas de la funcionaria en el Ejecutivo. Sin embargo, desde el entorno de la secretaria general de la Presidencia evitaron confirmar esa versión.

Agudiez mantenía una relación política con Karina Milei desde 2021 y había llegado al espacio libertario de la mano de Ramiro Marra. Fuentes del oficialismo citadas por Infobae relativizaron, sin embargo, que fuera una de las principales figuras de gestión del círculo de la secretaria general.

La renuncia quedó oficializada

La salida quedó formalizada mediante el Decreto 1055/2026, firmado por el presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete, Diego Santilli. La dimisión tiene vigencia desde el 20 de septiembre y el documento oficial no especifica los motivos, sino que se limita a aceptar la renuncia y agradecer los servicios prestados.

Por el momento, la Subsecretaría de Planificación General permanece vacante. De acuerdo con las fuentes consultadas por Infobae, en la Casa Rosada esperan definir al reemplazante durante esta semana.