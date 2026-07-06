Lo que iba a ser una excavación preventiva por la ampliación de una vivienda terminó revelando uno de los descubrimientos arqueológicos más importantes de los últimos años en Francia. Un equipo del Instituto Nacional de Investigaciones Arqueológicas Preventivas (INRAP) encontró tres grandes vasijas de cerámica enterradas que contenían más de 40.000 monedas romanas acuñadas hace aproximadamente 1.800 años.

El hallazgo se produjo en la localidad de Senon, en la región de Lorena, donde los especialistas investigaban un antiguo asentamiento ocupado entre el período galo y el siglo IV de nuestra era.

Durante la excavación aparecieron restos de viviendas, caminos, hornos y canteras de piedra que evidencian la existencia de una comunidad relativamente próspera, posiblemente integrada por comerciantes y artesanos. Sin embargo, la mayor sorpresa llegó al explorar un antiguo sector residencial.

Allí los arqueólogos descubrieron tres vasijas enterradas. Dos de ellas conservaban casi la totalidad de su contenido, mientras que la tercera apenas contenía tres monedas.

Las primeras estimaciones indican que una de las vasijas albergaba entre 23.000 y 24.000 monedas, mientras que la segunda contenía otras 18.000 o 19.000, superando en conjunto las 40.000 piezas.

Muchas de las monedas presentan la imagen de los emperadores Victorino, Tétrico I y Tétrico II, gobernantes del denominado Imperio Galo, un Estado que existió entre los años 260 y 274 después de Cristo en parte del actual territorio francés.

Los estudios permitieron establecer que las vasijas fueron enterradas entre los años 280 y 310 d.C.. Sin embargo, los investigadores creen que no se trató de un tesoro ocultado apresuradamente para escapar de una guerra o una invasión.

Por el contrario, sostienen que los recipientes estaban cuidadosamente ubicados en un lugar de fácil acceso y que durante años fueron utilizados para guardar y retirar monedas de manera periódica, funcionando como una especie de "banco doméstico".

El mayor interrogante sigue siendo por qué nadie regresó a recuperarlas. Entre las hipótesis que manejan los especialistas figura la posibilidad de que el dinero estuviera destinado al pago de soldados o a tareas administrativas vinculadas a una fortificación romana cercana.

Poco tiempo después del período en que fueron enterradas, el asentamiento sufrió un importante incendio. Aunque parte del lugar fue reconstruido, terminó siendo abandonado hacia mediados del siglo IV. Desde entonces, las vasijas permanecieron ocultas bajo tierra durante casi dieciocho siglos, hasta que una obra particular permitió que volvieran a salir a la luz.