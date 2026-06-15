Un importante descubrimiento paleontológico realizado en Argentina permitió identificar una nueva especie de reptil gigante que vivió hace aproximadamente 237 millones de años en lo que hoy es la provincia de La Rioja. El hallazgo fue llevado adelante por investigadores argentinos junto a especialistas internacionales y representa un nuevo aporte para comprender la fauna que habitó Sudamérica durante el período Triásico.

Los restos fósiles fueron encontrados en el Parque Nacional Talampaya, una de las áreas paleontológicas más importantes del mundo. Tras años de estudios y análisis comparativos, los científicos concluyeron que pertenecen a una especie hasta ahora desconocida para la ciencia.

El animal era un reptil de gran tamaño que formaba parte de un grupo de depredadores que dominaron los ecosistemas mucho antes de la aparición de los dinosaurios más famosos. Los especialistas estiman que alcanzaba varios metros de longitud y ocupaba un lugar destacado dentro de la cadena alimentaria de la época.

Según explicaron los investigadores, el descubrimiento resulta especialmente relevante porque aporta nuevos datos sobre la diversidad biológica existente durante el Triásico, una etapa crucial en la evolución de los vertebrados terrestres. Fue precisamente durante ese período cuando comenzaron a surgir muchos de los grupos animales que posteriormente dominarían el planeta.

El estudio permitió reconstruir parte de la anatomía del ejemplar a partir de huesos hallados en excelente estado de conservación. Entre los restos analizados aparecen fragmentos del cráneo, vértebras y otros elementos del esqueleto que permitieron diferenciarlo de especies conocidas anteriormente.

Los científicos señalaron que el hallazgo ayuda a comprender mejor cómo eran los ecosistemas del oeste argentino hace más de 200 millones de años. En aquel entonces, la región presentaba condiciones climáticas y ambientales muy distintas a las actuales, con una fauna dominada por reptiles primitivos y otras especies hoy extinguidas.

La investigación también destaca la relevancia internacional de los yacimientos paleontológicos de La Rioja. El Parque Nacional Talampaya y otras formaciones geológicas de la provincia son considerados verdaderos archivos naturales que permiten reconstruir capítulos fundamentales de la historia de la vida en la Tierra.

Los expertos remarcaron que Argentina ocupa un lugar privilegiado en la paleontología mundial gracias a la riqueza y diversidad de sus fósiles. En las últimas décadas, numerosos descubrimientos realizados en distintas provincias permitieron ampliar el conocimiento sobre dinosaurios, mamíferos prehistóricos y reptiles ancestrales.

El trabajo fue publicado en una revista científica especializada y abre nuevas líneas de investigación sobre la evolución de los grandes reptiles que habitaron Sudamérica antes de la expansión de los dinosaurios. Los investigadores esperan que futuras excavaciones en la región permitan encontrar más restos de esta especie y completar la reconstrucción de su historia evolutiva.

El descubrimiento no solo aporta una nueva especie al registro paleontológico mundial, sino que también confirma que el territorio argentino continúa siendo una de las principales fuentes de información para comprender cómo era la vida en el planeta millones de años antes de la aparición del ser humano.