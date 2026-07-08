Descuentos del 30% y reintegros hasta $25.000 en nafta durante julio

El mercado automotor presenta diversas opciones de ahorro para los conductores que buscan mitigar el impacto de los precios en el surtidor. Durante julio de 2026, las cuatro principales compañías del país, YPF, Shell, Axion Energy y Puma Energy, mantienen vigentes convenios con entidades bancarias y billeteras virtuales. Estas alianzas permiten acceder a beneficios que llegan al 30% y reintegros con topes de hasta $25.000 mensuales según la modalidad de pago elegida.

YPF

6% de descuento todos los días para cargas realizadas entre las 0 y las 6 mediante la modalidad de carga nocturna, sin tope de reintegro.

3% de descuento diario utilizando el sistema de autodespacho, beneficio que puede acumularse con el descuento nocturno.

5% de descuento para socios del ACA en estaciones adheridas, con un tope mensual de $18.000.

También existen promociones específicas según cada banco:

Banco Nación (MODO BNA+): 20% de descuento los viernes pagando con tarjetas Visa o Mastercard. Tope mensual de $10.000.

Banco Macro (MODO): los miércoles ofrece 20% para clientes Visa Platinum (tope de $15.000 mensuales) y hasta 30% para clientes Selecta con Visa Signature, con topes de entre $20.000 y $25.000.

Banco Patagonia: los jueves brinda hasta 25% para clientes Patagonia Plus y Singular con plan sueldo, con topes de hasta $15.000 mensuales.

Banco Credicoop (MODO): 15% de descuento (tope semanal de $4.500) y 20% para cuentas sueldo (tope semanal de $6.000).

Banco Ciudad (MODO): 10% los domingos con tarjetas Visa o Mastercard. Tope mensual de $10.000.

Santander: promociones puntuales como “Sorpresa Santander”, con 15% de descuento los jueves pagando exclusivamente mediante la app YPF y un tope de $10.000.

Brubank: descuentos según el plan contratado: 10% para clientes generales, con topes semanales que van de $2.000 a $6.000.

ICBC (MODO): 15% para clientes con plan sueldo utilizando débito Visa o tarjetas de crédito. Tope mensual de $15.000.

Shell

10% de descuento todos los miércoles en combustibles V-Power, con un tope de $4.000 por semana.

Tarjeta 365: de lunes a viernes ofrece 12% en combustibles V-Power (tope de $4.500 semanales) y 10% en combustibles Súper (tope de $2.000).

Club Easy, Jumbo+, Vea Ahorro y Cencopay: los jueves otorgan 10% en V-Power (tope de $4.500) y un 5% adicional abonando mediante Cencopay.

Programa de referidos: 20% de descuento en la primera compra o por recomendar la aplicación, con un tope de $3.000.

Los principales acuerdos bancarios son:

Banco Nación: 20% los viernes mediante MODO con tarjetas Visa y Mastercard. Tope mensual de $10.000.

Banco Patagonia: hasta 25% para clientes Singular con plan sueldo, con tope mensual de $15.000.

Banco Credicoop: 20% para cuentas sueldo pagando mediante MODO, con un tope semanal de $6.000.

Banco Ciudad: 10% los domingos con tarjetas Visa y Mastercard, con un tope mensual de $10.000.

Banco Supervielle: promociones de 10% los fines de semana utilizando pagos mediante código QR.

Axion

10% de descuento en combustibles Quantium (nafta y diésel) los lunes y viernes, con topes establecidos por la aplicación.

También mantiene acuerdos con distintas entidades financieras:

Banco Nación (MODO BNA+): 20% los viernes con tarjetas adheridas. Tope mensual de $10.000.

Banco Patagonia: los jueves ofrece 20% para clientes generales, 20% para clientes Singular y hasta 25% para quienes además tengan plan sueldo. Los topes varían entre $7.500 y $15.000 mensuales.

Brubank Ultra: hasta 30% de descuento durante los fines de semana, con un tope de $6.000 por transacción.

Bancos del Grupo Petersen (como Banco San Juan y Nuevo Banco de Santa Fe): 10% para clientes generales y hasta 20% para segmentos Selecta, con topes mensuales de entre $10.000 y $20.000.

Banco Credicoop: 20% para cuentas sueldo con un tope semanal de $6.000.

Banco Ciudad: 10% los domingos utilizando tarjetas de crédito, con un límite mensual de $10.000.

Banco Columbia: promociones periódicas del 20% en fechas específicas para estaciones adheridas.

Puma Energy

Los clientes que utilicen la aplicación Puma Pris y paguen con la Visa Personal Pay obtendrán: