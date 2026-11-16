La modificación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que permite considerar proveedores locales a empresas constituidas en Argentina independientemente de la nacionalidad de sus accionistas, abrió un nuevo frente de preocupación entre los proveedores mineros de San Juan. El presidente de la Cámara de Proveedores Interdepartamentales Mineros (Caprimsa), Fernando Godoy, cuestionó la falta de reglamentación de la Ley Provincial 2827 de Desarrollo Local Minero y advirtió que, sin una decisión política firme, las empresas sanjuaninas podrían perder oportunidades en los grandes proyectos.

En diálogo con DIARIO HUARPE, Godoy sostuvo que el problema no pasa solamente por el cambio introducido en la normativa nacional, sino por la demora de la Provincia en poner en funcionamiento su propia legislación. Según explicó, la Ley 2827 fue publicada en julio y, cuatro meses después, todavía no cuenta con el decreto reglamentario. "Ya han pasado agosto, septiembre, octubre y noviembre; cuatro meses y no sacan el decreto reglamentario", reclamó.

Fernando Godoy, presidente de Caprimsa. (Foto: HUARPE).

El dirigente señaló que, mientras el RIGI establece un requisito del 20% de contratación local, el artículo 9 de la ley sanjuanina contempla una participación del 60% progresiva y con metas anuales para bienes, obras y servicios. También mencionó que las empresas deben cumplir las condiciones de radicación previstas en el Registro de Proveedores Mineros (ReProMin): 24 meses para determinadas categorías y 12 meses para el resto de la provincia.

"La cuestión es que el 20% te dice el RIGI, y nosotros decimos en el artículo 9 el 60%, progresivo y con monto anual. ¿Quién controla esto? El RIGI lo controla la autoridad nacional y nosotros lo controlamos de acuerdo al artículo 24 de la ley de Desarrollo Local Minero", explicó. Para Godoy, la falta de reglamentación genera incertidumbre sobre cómo se aplicarán las obligaciones provinciales frente a los nuevos criterios nacionales.

El titular de Caprimsa aclaró que el reclamo no implica rechazar a las empresas de otras jurisdicciones ni cerrar las puertas al capital extranjero. De hecho, indicó que cerca del 40% de las empresas asociadas a la cámara provienen de fuera de San Juan. "Siempre decimos primero San Juan y después el país. No se venden espejitos de colores", afirmó. En ese sentido, consideró que la prioridad debe ser generar condiciones para que los proveedores locales puedan participar de las inversiones sin limitar la competencia.

Godoy también apuntó a la responsabilidad del Gobierno provincial y sostuvo que el cumplimiento de la ley requiere conducción política. "Si no hay un articulado de fuerte liderazgo político, esto va a pasar", advirtió. Incluso planteó que el gobernador debería asumir un papel más activo frente a las operadoras para garantizar oportunidades para las empresas sanjuaninas. "No hay ninguna empresa que vaya en contra de un Estado provincial", sostuvo.

Horas después de la entrevista, Caprimsa difundió una declaración institucional firmada por Godoy en la que amplió su posición frente al Decreto Nacional 1366/2026. El documento distingue entre ser considerado proveedor local por estar constituido en el país y generar desarrollo efectivo en las provincias donde se ejecutan las inversiones.

La cámara también invocó los artículos 121 y 124 de la Constitución Nacional, que reconocen las competencias provinciales y el dominio originario de los recursos naturales, y reclamó que la Ley 2827-M se traduzca en oportunidades concretas de contratación, convocatorias transparentes y controles sobre los compromisos asumidos por los proyectos mineros.

En el comunicado, CAPRIMSA dirigió además un mensaje a las empresas operadoras y les pidió construir una relación institucional con los proveedores basada en información anticipada, planificación de contrataciones y criterios claros de evaluación. "No se trata de limitar la participación de empresas de otras jurisdicciones ni de restringir la competencia. Se trata de generar condiciones para que las empresas sanjuaninas puedan integrarse, desarrollar nuevas capacidades y participar de las oportunidades que genera la minería", expresó la entidad.

Finalmente, la cámara ratificó su respaldo a las inversiones mineras, pero insistió en que su llegada debe traducirse en crecimiento empresarial, empleo y desarrollo productivo para San Juan. El planteo combina así dos reclamos: que el Gobierno provincial reglamente la ley vigente y que las operadoras incorporen efectivamente a los proveedores locales en sus cadenas de contratación.