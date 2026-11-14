Al Gobierno de San Juan le quedan cinco barrios por entregar durante las últimas semanas de 2026. El ministro de Infraestructura, Fernando Perea, adelantó que Albardón y Angaco están entre los próximos departamentos que podrían tener inauguraciones.

"Nos quedan unos cinco barrios más para entregar y ahora estamos armando la agenda con el gobernador para poder llegar a tiempo y forma en lo que nos queda del año", explicó el funcionario.

Entre las entregas que se encuentran en evaluación, Perea mencionó un barrio de Albardón y la segunda etapa del Malvinas Nos Une, en Angaco. Además, anticipó que el Gobierno analiza la posibilidad de concretar dos inauguraciones durante la próxima semana. "Vamos a ver si la semana que viene podemos meter dos barrios, aunque sea, o lo antes posible", expresó el ministro.

En paralelo a las últimas entregas, Infraestructura avanza con la puesta en marcha del programa de construcción de 30 nuevos barrios anunciado por la gestión de Orrego. En este punto, Perea confirmó que ya se firmaron contratos con empresas constructoras para más de la mitad de los desarrollos previstos.

"Tenemos los contratos firmados con las empresas para 17 barrios y creemos que la semana que viene completaremos los 30 barrios", aseguró.

El funcionario agregó que algunas empresas ya comenzaron con tareas complementarias, mientras se terminan de formalizar los acuerdos restantes. En ese marco, este jueves está prevista una reunión con las firmas constructoras, de la que también participará la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (Uocra).

De esta manera, el Gobierno provincial trabaja sobre dos frentes de su política habitacional: completar las cuatro o cinco entregas que quedan pendientes durante 2026 y terminar de contratar a las empresas que tendrán a cargo la construcción de los 30 nuevos barrios.