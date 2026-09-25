La investigación por el crimen de Uriel Ríos, el adolescente de 17 años asesinado tras una fiesta por el Día del Estudiante, tendrá desde el próximo lunes una nueva etapa clave: comenzarán a declarar los testigos que estuvieron presentes durante el festejo y en la pelea que terminó con la muerte del joven. Por tratarse de una causa en la que interviene la Justicia de Niñez y Adolescencia, los testimonios serán recibidos en el Centro Anivi, ubicado sobre avenida Córdoba.

La medida apunta a reconstruir con precisión qué ocurrió durante la madrugada del lunes y, principalmente, establecer quiénes participaron de la agresión que terminó con Uriel gravemente herido. La Justicia ya cuenta con videos y otros registros del episodio, que serán contrastados con los relatos de quienes estuvieron en el lugar.

Este jueves, en tanto, fue el turno del adolescente de 16 años que se presentó voluntariamente ante la Justicia y manifestó ser el autor del crimen. Frente a la jueza María Julia Camus, el menor decidió abstenerse de declarar y, por el momento, no brindó su versión de lo ocurrido. El joven había quedado a disposición de la Justicia de Menores luego de presentarse acompañado por su defensa.

El caso ocurrió durante la madrugada del lunes, a la salida de una fiesta realizada en una quinta de Médano de Oro, en el límite entre Rawson y Pocito. Allí se había concentrado un importante número de estudiantes. En las inmediaciones del predio se produjo una pelea en la que participaron varios jóvenes y, durante el enfrentamiento, Uriel recibió una puñalada en el tórax. Su hermano mellizo también resultó herido.

La causa comenzó bajo la órbita de la UFI Delitos Especiales, pero pasó a la Justicia de Niñez y Adolescencia después de establecerse que el principal sospechoso tiene 16 años. Ahora, la declaración de los testigos será fundamental para determinar cómo comenzó la pelea, quiénes participaron y cuál fue el rol de cada uno en el ataque.

Mientras tanto, también surgió una nueva hipótesis planteada por la familia de Uriel, que sostiene que el menor que se entregó podría no ser quien provocó la herida mortal y apunta a la posible participación de una persona mayor de edad. Esa posibilidad todavía debe ser corroborada por las pruebas que reúne la investigación.