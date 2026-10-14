El Grupo de Empresas Mineras Exploradoras de la República Argentina (Gemera) destacó la actualización del régimen de inversiones mineras impulsada por el Gobierno nacional, que simplifica los trámites para recuperar el IVA de la exploración y acceder a beneficios para importar equipamiento. La entidad consideró que las medidas aportarán previsibilidad a las compañías y permitirán destinar más recursos a nuevas campañas de perforación.

Los cambios forman parte de ocho disposiciones dictadas entre julio de 2025 y octubre de 2026. Incluyen modificaciones legales y reglamentarias de la Ley 24.196, además de nuevos procedimientos de la Secretaría de Minería y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

Una de las principales novedades es la digitalización de los pedidos de devolución del IVA vinculado con estudios geológicos, perforaciones, ensayos y servicios especializados. Las empresas exploradoras afrontan estos gastos antes de producir y generar ingresos por la venta de minerales, por lo que recuperar esos créditos fiscales resulta relevante para financiar sus actividades.

Las solicitudes se incorporan al Sistema Integral de Recupero (SIR) de ARCA, con intervención de la plataforma Trámites a Distancia (TAD). También se elimina el aviso previo al inicio de los trabajos exploratorios y se establecen plazos de hasta 30 días hábiles para la evaluación de Minería y otros 30 para ARCA. Esto no implica una devolución inmediata: la ley mantiene el requisito de esperar doce períodos fiscales, además de las condiciones correspondientes.

La inversión que busca el sector

El presidente de Gemera, Michael Meding, sostuvo que la actualización permitirá reducir demoras administrativas y mejorar la planificación de las empresas.

“En exploración, el capital trabado en la burocracia es capital que no se invierte en perforación. Hoy la Argentina destina unos 400 millones de dólares anuales a la exploración, pero desde Gemera insistimos en que el país necesita superar los 1.000 millones”, afirmó en el comunicado difundido este miércoles 14 de octubre.

Meding también remarcó que los plazos definidos para tramitar la devolución del IVA ofrecen mayor certeza a las compañías, aunque se mantenga la espera establecida por la ley.

Cambios en las importaciones

La actualización reemplaza procedimientos anteriores por declaraciones juradas digitales a través de la Ventanilla Única de Comercio Exterior Argentino (VUCEA). La Secretaría de Minería dispone de cinco días hábiles para verificar la información presentada, antes de la intervención aduanera.

El régimen contempla bienes usados o reacondicionados con las certificaciones correspondientes y condiciones específicas para los prestadores de servicios mineros. También se implementa el Registro de Inversiones Mineras (RIM), que identifica a los beneficiarios mediante su CUIT y permite organizar la información de los proyectos.

Las disposiciones precisan además aspectos de la estabilidad fiscal y contemplan la posibilidad de acreditar el Seguro Ambiental Obligatorio en reemplazo de una previsión especial, sujeto a evaluación de la autoridad de aplicación.

Cuándo se pone en marcha

Gemera informó que el sistema de importaciones tendrá una suspensión temporal entre el 13 y el 16 de octubre, antes de la puesta en marcha del nuevo trámite digital prevista para el lunes 19. La entidad anticipó que acompañará a sus empresas asociadas durante la transición al nuevo esquema.