El Gobierno de San Juan distribuirá 120.000 cajas navideñas durante la segunda quincena de diciembre, en el marco de un operativo de asistencia destinado a familias en situación de vulnerabilidad social. El ministro de Familia, Carlos Platero, confirmó que el reparto se realizará entre el 15 y el 20 de ese mes y brindó detalles sobre el avance de la licitación y los preparativos necesarios para concretar la entrega antes de las celebraciones de fin de año.

"Es un proceso que todavía está en marcha. La licitación se realizó el pasado 28 de octubre y actualmente estamos esperando conocer qué empresa resultó adjudicataria. Todavía no tenemos esa información, pero estimamos que a fines de la próxima semana comenzará a llegar la mercadería", explicó a DIARIO HUARPE el funcionario al referirse al estado de la compra.

Platero señaló que, una vez que los productos estén en poder del Ministerio, comenzará una etapa de organización que requiere tiempo y trabajo antes de que las cajas puedan llegar a sus destinatarios. Por ese motivo, aclaró que la distribución no se realizará inmediatamente después de la recepción de los alimentos, sino que dependerá de que se completen las tareas previstas.

"La entrega de las canastas navideñas siempre la hacemos después del 15 de diciembre, generalmente entre el 15 y el 20. Hay que armarlas, seleccionar los productos y realizar todo el trabajo previo para que estén listas antes de comenzar con el reparto", sostuvo.

Serán 120.000 cajas para familias vulnerables

Uno de los datos centrales del operativo es la cantidad de unidades previstas para esta Navidad. De acuerdo con lo informado por el ministro, el Gobierno provincial dispuso la preparación de 120.000 canastas navideñas, que estarán destinadas a hogares que atraviesan dificultades económicas y sociales.

"Son 120.000 canastas navideñas que ha dispuesto el gobernador para llegar a aquellas familias que se encuentran en situación de vulnerabilidad social", afirmó Platero al precisar el alcance de la iniciativa.

La cifra establece la dimensión de la asistencia que se prepara para las fiestas de fin de año. El operativo contempla una importante cantidad de cajas que deberán ser organizadas y acondicionadas antes de iniciar su distribución, de acuerdo con los plazos que maneja el Ministerio de Familia.

Qué contiene cada módulo navideño

Cada módulo navideño estará integrado por dos budines de entre 170 y 250 gramos, una lata de duraznos al natural de entre 800 y 850 gramos, un paquete de garrapiñadas de 80 a 100 gramos, dos panes dulces de 400 gramos, una botella de sidra de entre 710 y 750 centímetros cúbicos y un turrón de maní de entre 170 y 250 gramos.

La licitación contempla la adquisición de los módulos, que serán distribuidos entre familias en situación de vulnerabilidad socioeconómica de los 19 departamentos de San Juan. Cada uno será entregado en una bolsa negra de tela vegetal con el logo naranja del Gobierno provincial. El presupuesto oficial ascendió a $1.407 millones.