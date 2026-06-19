Luego de que trascendiera la suspensión del traslado del mineral desde Hualilán a la planta de Casposo, en Calingasta, desde Challenger Gold, la firma encargada de operar la mina, informaron oficialmente la “pausa temporal del transporte de mineral hacia Casposo” en el marco de una secuencia operativa y un análisis técnico del desarrollo de la mina. En su comunicado, la empresa señaló que la mina “permanece activa, con actividades de desarrollo minero, movimientos de suelos, destape, trabajos geológicos, exploración y conformación de stock mineral”.

La compañía explicó que la decisión responde a una planificación del proceso productivo. En ese sentido, indicó que “la decisión de pausar temporalmente el transporte responde a una secuencia operativa y análisis técnico previsto para continuar el progreso de la mina”.

Challenger Gold sostuvo que la primera campaña de procesamiento en curso permitió obtener información técnica, metalúrgica y operativa clave para el proyecto. Según detalló, estos resultados “confirman el valor de las inversiones realizadas hasta el momento”, que superan los 101 millones de dólares.

En ese marco, la empresa afirmó que, con base en la información disponible y las leyes de corte consideradas, “Hualilán es un sistema mineralizado robusto, con fuerte continuidad y potencial para sostener operaciones mineras durante varios años”.

Respecto al cronograma operativo, el comunicado estableció que “el transporte de mineral hacia Casposo se reanudará en el tercer cuatrimestre de 2026”, una vez que se haya acumulado el volumen suficiente de material para sostener una campaña logística “continua, eficiente y operativamente estable”.

La compañía agregó además que la etapa de suspensión incluye “las tareas relacionadas con la instalación del puente modular en el río Los Patos, así como las tareas de monitoreo ambiental asociadas al transporte”. Cabe destacar que en una nota previa, la directora de la Challenguer Gold, Sonia Delgado, indicó a DIARIO HUARPE que el puente bailley ya estaba adquirido.

"Definitivamente lo tenemos, lo compramos en agosto del año pasado. Hemos hecho también todos los estudios, verifica perfectamente. Hemos hecho ingeniería conceptual, e ingeniería detalle, presentamos los permisos o las solicitudes de permisos para el IPA (Informe de Impacto Ambiental) y distintas cuestiones y estamos esperando los resultados", detalló a principios de esta semana.

"Estamos pasando hoy por el puente del río de Los Patos, que es el que se utiliza normalmente. Realizamos todos los estudios que nos han requerido de Vialidad Provincial y Nacional. Estamos esperando las respuestas", señaló en ese momento.

En paralelo, informó que “ha decidido solventar durante los meses de junio y julio el costo de los contratos de transporte y otros asociados a esta etapa”, en línea con sus principios de responsabilidad social empresaria.

Finalmente, la empresa reafirmó “el compromiso con el crecimiento de la provincia de San Juan, las comunidades, los proveedores y los accionistas”, y sostuvo que continúa enfocada en maximizar el valor de largo plazo del proyecto.