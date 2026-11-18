Falta más de un mes para Navidad, pero en San Juan el espíritu de las fiestas ya comenzó a sentirse en los comercios. Si bien la tradición indica que el árbol se arma oficialmente el 8 de diciembre, este año los negocios del microcentro decidieron adelantarse y los sanjuaninos ya comenzaron a anticipar sus compras navideñas. Ante este escenario, ¿cuánto cuesta armar un árbol de Navidad en San Juan?

DIARIO HUARPE realizó un relevamiento por tres comercios del microcentro provincial para conocer los precios de los árboles, las luces y los adornos. El recorrido mostró una amplia variedad de alternativas, con propuestas económicas para quienes buscan cuidar el bolsillo y opciones de mayor tamaño y calidad para quienes prefieren una decoración más completa.

Los adornos navideños ya se muestran en las vidrieras de los comercios sanjuaninos. (Foto: DIARIO HUARPE)

De acuerdo con los precios relevados, armar un arbolito sencillo puede demandar entre los $22.000 y $25.000, mientras que quienes buscan modelos más grandes o de línea premium pueden encontrarse con árboles que llegan a los $260.000, sin contar necesariamente todos los accesorios.

Árboles y adornos: cuánto cuesta cada producto

En la tienda Multimundo, Liliana Alcanis, encargada del local, explicó que los árboles más económicos, sin los adornos, comienzan en los $4.000 y aumentan según el tamaño, el modelo y la calidad. Para quienes buscan una decoración completa, estimó que con entre $20.000 y $25.000 es posible conseguir un arbolito con luces, adornos y estrella. Además, el comercio ofrece un modelo que ya viene armado, con luces y decoración incluida, a $22.699.

Las luces, las guirnaldas y las pelotitas ya forman parte de las vidrieras de los comercios. (Foto: DIARIO HUARPE)

En ese comercio, las guirnaldas más económicas rondan los $1.000, mientras que los paquetes de seis bolitas comienzan en $1.800. Las luces se consiguen desde los $4.000 y las estrellas para colocar en la punta del árbol tienen alternativas desde los $1.000. También hay árboles plegables que ya vienen preparados para decorar, con precios desde los $117.000.

Por su parte, en El Rey, Lucas Guevara, encargado del negocio, señaló que cuentan con árboles económicos de entre $2.000 y $3.000, aunque aclaró que se trata de modelos pequeños. En cuanto a los adornos, hay alternativas desde los $400, mientras que las luces LED de 10 metros cuestan $3.899.

Los sanjuaninos comenzaron a anticipar las compras para las fiestas de fin de año. (Foto: DIARIO HUARPE)

El comercio también ofrece combos de decoración desde los $19.000, que incluyen pelotitas de distintos tamaños, puntales, regalitos y estrellas. Las opciones más completas, de 48 piezas, llegan a costar entre $40.000 y $49.000. En tanto, uno de los árboles disponibles, de estilo americano y con luces incorporadas, tiene un valor de $150.000.

En Juma Accesorios, Nahir Rivera explicó que cuentan con árboles de distintos tamaños y dos líneas de productos: económica y premium. Entre las alternativas más accesibles, ofrecen un árbol de 90 centímetros a $10.000 en efectivo. Para quienes buscan modelos más grandes, la línea económica llega hasta los $65.000, aunque con descuento por pago en efectivo queda en $55.000. En el segmento premium, los árboles alcanzan los $260.000 y pueden conseguirse a $230.000 abonando de contado.

En cuanto a los accesorios, las boas cuestan entre $2.500 y $3.000 en efectivo, las pelotitas se consiguen desde $2.300 y las estrellas desde $2.500. Las luces, dependiendo del modelo y la extensión, llegan a los $30.000, con un precio de $25.000 en efectivo.

Los sanjuaninos adelantan sus compras navideñas

Uno de los puntos que coincidió entre los comercios relevados fue el adelanto de la temporada navideña. Aunque tradicionalmente las compras y los preparativos se concentran durante los primeros días de diciembre, este año los negocios comenzaron a exhibir sus productos después del Día de la Madre.

La encargada de Multimundo aseguró que es la primera vez que observa un adelanto tan marcado de la temporada y destacó que "la gente también ya estaba comenzando a preguntar y se comenzó a colocar y ya empezaron a comprar".

Una situación similar describió Guevara, de El Rey, quien señaló que desde principios de noviembre ya reciben personas interesadas en los artículos navideños. Según explicó, muchos clientes aprovechan sus compras habituales para llevarse algunos adornos y anticipar los gastos de las fiestas.

Nahir de Juma comentó que también recibieron consultas. "Desde que nosotros hemos empezado a colocar las decoraciones, la mayoría de la gente ha entrado y ya va armando de a poco sus cosas", contó. Sobre el movimiento comercial, sostuvo que las ventas se mantienen "bien moderadas".

Así, a más de un mes de la celebración, la Navidad ya se instaló en las vidrieras del microcentro sanjuanino. Para quienes quieran anticiparse, las alternativas son variadas y el presupuesto dependerá, principalmente, del tamaño del árbol y de cuánto quieran invertir en su decoración.