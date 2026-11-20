UPCN San Juan volvió a reclamar al Gobierno de San Juan el pago de un bono de fin de año para los empleados de la administración pública. El secretario general del gremio, José “Pepe” Villa, confirmó que realizarán el planteo para que los trabajadores cuenten con un ingreso adicional durante diciembre, en una época marcada por los gastos de las fiestas.

Aunque todavía no definieron qué monto solicitarán, desde el sindicato estiman que el pedido deberá contemplar la evolución de la inflación y la situación económica que atraviesan los empleados estatales. La intención es conseguir un refuerzo para el bolsillo antes de Navidad y Año Nuevo.

Villa confirmó que el reclamo forma parte de las gestiones que UPCN San Juan realiza habitualmente en esta etapa del año. El antecedente más reciente se registró en enero de 2026, cuando el Gobierno provincial otorgó un ingreso adicional de $120.000 a los trabajadores de la administración pública.

En aquella oportunidad, desde el Ejecutivo señalaron que la medida buscaba acompañar a los empleados públicos y atender sus necesidades, sin descuidar el manejo de los recursos del Estado.

Ese pago se sumó al depósito del aguinaldo y del sueldo correspondiente, como parte de las medidas de acompañamiento a los trabajadores estatales.

Ahora, UPCN San Juan buscará repetir ese esquema con un nuevo pedido ante las autoridades provinciales. Las gestiones formales comenzarían en las próximas semanas y, por el momento, no hay una cifra definida ni una respuesta oficial del Ejecutivo.

De esta manera, el sindicato que conduce Pepe Villa se prepara para volver a poner sobre la mesa el reclamo de un ingreso extraordinario para los estatales, con la expectativa de conseguir una ayuda económica de cara al cierre de 2026.