Después de varios días de incertidumbre, la familia de Thiago Vera recibió una noticia que renovó las esperanzas. El joven de 19 años, que salvó a su novia segundos antes de ser atropellado por un colectivo de la línea 532 en Mar del Plata, despertó y pudo comunicarse con sus seres queridos por primera vez desde el accidente.

La evolución fue confirmada por su padre, Diego Vera, quien compartió un emotivo mensaje a través de un video publicado en redes sociales. "Acabamos de volver del hospital y nos encontramos con la grata sorpresa de que Thiago tenía los ojitos abiertos y nos escuchó", expresó con emoción.

Thiago continúa internado en la unidad de terapia intensiva del Hospital Interzonal General de Agudos, donde permanece bajo estricto seguimiento médico. Debido a la traqueotomía que le realizaron, todavía no puede hablar, aunque logró responder mediante gestos y apretones de mano durante la visita de su familia.

"Nos comunicamos mediante apretones de mano y gestos. Obviamente no puede hablar", explicó su padre, quien remarcó que este avance representa un paso muy importante dentro del proceso de recuperación.

La familia decidió compartir la noticia para agradecer el apoyo recibido desde el día del accidente. "Queríamos compartirlo con toda la gente que oró esta pequeña felicidad que tenemos todos. Si bien va a seguir en terapia, sabemos que no es el fin de todo, sino el comienzo", manifestó Diego Vera.

Además, pidió que continúen enviando mensajes de aliento para el joven. Según contó, cada palabra de apoyo tiene un efecto positivo en su estado de ánimo. "Todos los mensajitos que quieran mandar alentando a Thiago, se los hago escuchar y ver porque le hace muy bien. Gracias a todos por seguir, lo van a hacer muy felices sus mensajes", expresó.

El siniestro ocurrió en Mar del Plata y dejó un saldo de seis personas heridas, entre ellas Thiago, además de una joven de 18 años que murió tras ser atropellada mientras esperaba el colectivo junto a su novio.

Mientras el joven continúa evolucionando favorablemente, la investigación judicial sigue su curso para determinar las causas del hecho. Las pericias buscan establecer si el accidente se produjo como consecuencia de un desperfecto mecánico en la unidad de la línea 532 o si existieron otros factores que desencadenaron la tragedia.