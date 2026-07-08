Más de 450 chicos cerraron este miércoles el programa Despierta tu Talento Digital en San Juan. Los participantes exhibieron los proyectos desarrollados en robótica y robótica con inteligencia artificial. En diálogo con DIARIO HUARPE, el director de Economía del Conocimiento, Andrés Menegazzo, destacó el crecimiento del programa y el interés que despiertan las nuevas tecnologías entre los más jóvenes.

Grandes y chicos participaron del segundo taller. FOTO: SERGIO LEIVA / DIARIO HUARPE.

Menegazzo expuso que: "Despierta tu Talento Digital, que empezó en abril y está terminando con 450 chicos. Además, este año sumamos la novedad de que lo extendimos a adultos para sus capacidades emprendedoras. Con esto, 100 adultos han terminado también el curso con la idea de emprender en el universo productivo".

Los trabajos fueron exibidos al público. FOTO: SERGIO LEIVA / DIARIO HUARPE.

El programa, que contó con robótica y robótica con inteligencia artificial, es un programa que incorpora distintas habilidades, distintas capacidades para los más chicos como dibujo digital, videojuegos, entre otras. "Los robots tienen que después quedar porque son parte de los kits y los kits son reutilizables. Pero sí, los chicos hacen aplicaciones productivas de su trabajo. Con lo cual, estas ideas, estos proyectos les pueden servir, por supuesto, a futuro", dijo.

La muestra final reunió los trabajos desarrollados por niños y adolescentes. FOTO: SERGIO LEIVA / DIARIO HUARPE.

"Los chicos que hacen dibujo digital, que hacen diseño 3D, que hacen realidad virtual, sí pueden quedarse con esos programas, con esas impresiones. Este año decidimos incorporar realidad aumentada y realidad virtual. Y el software que elaboran chicos, incluso de 8 o de 9 años, forma parte de estos intangibles que ellos pueden llevarse hacia sus casas y hacia sus escuelas también", agregó Menegazzo.

El funcionario expuso que también trabajaron con electrónica con Arduino, una plataforma de creación electrónica de código abierto basada en hardware y software libre. "Todas estas especialidades tienen que ver con el uso y la generación de tecnología productiva para los más chicos", destacó.

Menegazzo precisó que esta edición corresponde al segundo curso desarrollado durante 2026 y remarcó la importante convocatoria alcanzada. Además, confirmó que el programa tendrá continuidad durante el segundo semestre, con nuevas propuestas para quienes recién comienzan y talleres de profundización para quienes ya participaron. "Los chicos que ya han venido van a poder realizar un taller de profundización de mayor nivel y los que se sumen van a tener este taller inicial", aseguró.