Franco Colapinto tendrá que largar desde el fondo de la parrilla en el Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1, luego de un error en la clasificación disputada en el circuito de Silverstone.

El piloto argentino venía realizando una vuelta competitiva en la Q1, mostrando sectores en mejora y registros parciales que lo acercaban a la zona de clasificación. Sin embargo, en el segundo intento perdió el control del monoplaza en una de las curvas rápidas del trazado y salió de pista.

Ese despiste le impidió completar su vuelta y lo dejó sin posibilidades de avanzar a la Q2, quedando eliminado en la primera tanda clasificatoria.

Con los tiempos finales, Colapinto fue ubicado en la 19ª posición de la grilla de salida, lo que lo obligará a iniciar la carrera del domingo desde el fondo.

La sesión dejó además eliminados a otros pilotos en Q1, en una clasificación ajustada donde varios equipos quedaron separados por décimas.

El argentino había mostrado un rendimiento más sólido en la carrera Sprint del sábado, donde logró avanzar posiciones en la largada y mantenerse en ritmo de competencia. Sin embargo, en la clasificación principal no pudo repetir ese desempeño.

Ahora, el equipo analizará lo ocurrido en pista para la carrera del domingo, donde Colapinto buscará recuperar posiciones desde el inicio en el circuito de Silverstone.