El fuerte temporal de nieve que azota a la cordillera sanjuanina ha generado serias complicaciones en la transitabilidad, especialmente en la conexión estratégica entre el departamento de Iglesia y la Ciudad de San Juan. Durante el transcurso de la noche del sábado y las primeras horas de la mañana de este domingo, se registraron múltiples despistes de vehículos en el sector de Santa Gema, ubicado en la zona de Alto del Colorado.

Las condiciones climáticas extremas, marcadas por la persistente caída de nieve y la formación de una densa capa de hielo sobre la calzada, transformaron el camino en una superficie sumamente peligrosa para los conductores. Vecinos de la zona difundieron imágenes que muestran diversos rodados fuera de la calzada, evidenciando la falta de adherencia y la dificultad para mantener el control de los vehículos bajo estas circunstancias. A pesar de la espectacularidad de algunos de estos siniestros viales, las autoridades locales confirmaron que, hasta el momento, no se han reportado personas con heridas de gravedad como consecuencia directa de estos incidentes.

Vehículos fuera de la calzada

La peligrosidad de la zona de Santa Gema se vio potenciada por la acumulación nívea que ocultó el estado real de la calzada. Los despistes reportados reflejan el riesgo latente para quienes intentan circular por la zona sin el equipamiento adecuado o en momentos de baja visibilidad. El hielo, factor determinante en estos siniestros, ha convertido tramos de la ruta en verdaderas trampas para los automovilistas que se desplazan desde y hacia el departamento Iglesia.

Ante la repetición de estos eventos, las fuerzas de seguridad y vialidad han intensificado el monitoreo en los sectores críticos, aunque la persistencia del fenómeno meteorológico dificulta las tareas de asistencia y despeje. Las imágenes de los vehículos a un costado de la ruta sirven como advertencia visual de la fragilidad de la seguridad vial ante eventos climáticos de esta magnitud en alta montaña.

Rutas intransitables

Como medida de seguridad preventiva y debido a la gravedad de la situación, la Ruta Provincial 436, en el tramo de Alto del Colorado, y la Ruta Nacional 149 permanecen totalmente cortada al tránsito vehicular. La acumulación de nieve ha superado los niveles que permiten una circulación segura, y el riesgo de nuevos despistes es considerado extremadamente elevado por los organismos técnicos.

El fenómeno meteorológico no ha dado tregua en los departamentos de Iglesia y Calingasta, donde las nevadas continúan desarrollándose. Esta persistencia en el clima hostil obliga a mantener las restricciones viales de manera indefinida, hasta que el personal de vialidad provincial pueda garantizar la limpieza total y la seguridad de la arteria para el flujo vehicular habitual.

Suspensión de actividades y precauciones

Debido a la magnitud del temporal y el alerta meteorológico vigente, se han tomado decisiones que afectan la vida cotidiana de los departamentos cordilleranos. Las autoridades provinciales anunciaron la suspensión de las clases para este lunes en Iglesia, Calingasta y Jáchal, ante la imposibilidad de garantizar traslados seguros para alumnos y docentes.

Asimismo, la actividad industrial se ha visto impactada por el rigor del clima. Los proyectos mineros han tenido que desmovilizar parte de sus operaciones debido a las condiciones imperantes en la cordillera. Se recomienda enfáticamente a la población evitar viajar hacia o desde Iglesia y Calingasta hasta que las condiciones mejoren significativamente. En casos de extrema necesidad, se solicita respetar estrictamente las indicaciones de los organismos de seguridad y mantenerse informado sobre el estado de las rutas antes de emprender cualquier viaje.