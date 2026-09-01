El Gobierno dispuso el relevo de Gonzalo Domine como segundo jefe del Regimiento de Caballería de Exploración 3, con asiento en Esquel, Chubut. La salida del militar generó interrogantes debido a que llevaba apenas doce meses en ese destino y, según trascendió, su cambio estaba previsto originalmente para diciembre.

El adelantamiento de la medida alimentó versiones sobre un posible trasfondo político. Distintas fuentes consultadas por MDZ vincularon la decisión con la visita que la vicepresidenta Victoria Villarruel realizó a la región el 12 de enero, en medio de los incendios que afectaban al noroeste de Chubut.

Durante aquella jornada, Villarruel había expresado públicamente su preocupación por el avance del fuego en la Patagonia. A través de sus redes sociales, la vicepresidenta había advertido sobre los incendios que afectaban parques nacionales y tierras fiscales y privadas, y había señalado que podían originarse por acciones intencionales, descuidos o circunstancias accidentales.

En ese contexto, Villarruel habría intentado conseguir un traslado aéreo para sobrevolar la zona afectada. De acuerdo con las versiones citadas por MDZ, el Ministerio de Seguridad le habría negado inicialmente el traslado que había solicitado, por lo que la vicepresidenta habría recurrido al Ejército para gestionar una aeronave.

Domine fue señalado como uno de los responsables de haber facilitado esa gestión. Sin embargo, fuentes internas del Ejército consultadas por el medio negaron que el militar haya participado del operativo y aclararon que la aeronave utilizada para el sobrevuelo pertenecía a otra dependencia de la fuerza.

La situación quedó así atravesada por dos versiones. Por un lado, las fuentes que sostienen que el relevo podría tener relación con la cercanía del militar con Villarruel y con aquel operativo durante los incendios. Por otro, la explicación oficial del Ejército, que descarta que exista un motivo político detrás de la decisión.

Desde la fuerza explicaron que los cambios de destino forman parte de los procedimientos habituales y que los pases se determinan de acuerdo con las necesidades de personal de toda la estructura. Según esa versión, el movimiento no estaría relacionado con las jerarquías ni con cuestiones políticas.

Sin embargo, las fuentes consultadas en Chubut mantienen sus dudas y consideran llamativo que Domine haya permanecido solamente un año en la subjefatura del regimiento. Ese período es considerado breve frente a la explicación de que se trataría de un movimiento habitual.

Mientras crece la incertidumbre sobre los motivos concretos del relevo, también trascendió quién podría ocupar la vacante. El nombre señalado es el de Mateo Zabala, un mayor que actualmente cumple funciones en Casa Militar.