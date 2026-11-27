Más de 53.000 kioscos cerraron sus persianas en la Argentina durante los últimos tres años, una contracción histórica que redujo el universo de comercios activos de más de 120.000 a menos de 59.000 locales.

De acuerdo con los registros de la Unión de Kiosqueros de la República Argentina (UKRA), este derrumbe equivale a casi la mitad del padrón que el gremio contabilizaba al inicio de la gestión de Javier Milei y se tradujo en la pérdida directa de más de 72.000 puestos de trabajo en el canal minorista de cercanía.

La magnitud del impacto laboral responde a que, según estima la UKRA, cada kiosco que cierra elimina en promedio entre uno y dos puestos de trabajo directos.

La entidad, que desde su fundación en 1944 había crecido hasta representar más de 120.000 comercios en todo el territorio nacional, nunca había registrado una caída de semejante escala en su padrón de afiliados.

El núcleo de la crisis radica en que los kioscos dependen estrictamente de las compras por impulso, es decir, el chocolate que se agarra al pasar, la gaseosa fría, el paquete de cigarrillos o el snack de media tarde. Ese flujo de consumo cotidiano y de baja reflexión —denominado en el sector como "gasto hormiga"— fue el primero en recortarse frente al deterioro del poder adquisitivo.

Las estadísticas del último informe de la consultora Scentia, que releva cantidades vendidas en seis canales de comercialización, confirman este escenario al señalar que la canasta de productos impulsivos acumula una caída del 2,1% en lo que va de 2026, con retrocesos sostenidos en golosinas, bebidas y snacks.

En particular, el canal de kioscos y comercios tradicionales registró una retracción del 2% en el acumulado del año, a pesar de haber mostrado en octubre una mejora puntual del 1,6% interanual, que significó la primera variación positiva en diez meses.

Las bebidas también reflejan el golpe en los mostradores, ya que las opciones sin alcohol cayeron un 3,9% interanual en el total de canales. Si bien las bebidas alcohólicas resistieron mejor y crecieron un 7,1% dentro del canal kiosco, el volumen general de este segmento resulta insuficiente para compensar la fuerte merma en el resto de los productos.

En medio de esta retracción generalizada emerge un fenómeno singular al que en el rubro denominan la paradoja del alfajor, única categoría que se mueve a contramano de la caída.

Según datos de la consultora NielsenIQ, los alfajores constituyen el segundo rubro con mayor crecimiento dentro del universo de chocolates, alcanzando una expansión del 10% en el mix de la categoría sobre una base que ya había crecido entre un 30% y un 40% durante el año anterior.

Sin embargo, el impulso de este producto no responde a un escenario de bonanza sino a la necesidad económica de los consumidores. Un informe del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA), elaborado a partir de una encuesta nacional a 1.171 trabajadores del sector formal, reveló que el 61% de los asalariados admitió haberse saltado al menos una comida durante su jornada laboral por razones económicas, y que el 78,5% optó por alimentos más económicos y menos nutritivos.

De este modo, el artículo más vendido del canal crece porque funciona como reemplazo de comidas para una porción del público, impulsado por su precio accesible y por ofrecerse habitualmente en promoción junto a una gaseosa.

Actualmente, los argentinos consumen en promedio 85 alfajores industriales por persona al año —más de 10 millones de unidades diarias—, y el mercado sumó alrededor de 30 nuevas marcas desde enero dentro de un canal que el gremio describe como "siempre sobresaturado".

A la pérdida del poder de compra se suma una presión estructural derivada del avance tecnológico y el cambio en los hábitos de los consumidores. La competencia para el comercio de esquina ya no proviene únicamente de las grandes cadenas o los supermercados, sino del comercio electrónico, que según Scentia creció un 33,2% interanual en octubre y acumula un alza del 35% en lo que va de 2026, en contraste directo con el retroceso del canal físico tradicional.

El cliente que antes bajaba al kiosco del barrio a buscar una bebida o un snack hoy recurre con mayor frecuencia a aplicaciones de delivery o plataformas de compra online, un desplazamiento difícil de revertir con la infraestructura actual de los pequeños comercios.

Este diagnóstico coincide con los datos aportados por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), que informó que en octubre las ventas de alimentos y bebidas en comercios tradicionales retrocedieron un 3,5% interanual en términos reales, mientras que el comercio minorista pyme acumuló una baja del 2% en lo transcurrido del año.

Desde el sector advierten que, de no revertirse la tendencia general del consumo, la ola de cierres continuará, dado que los kioscos y almacenes de barrio no lograron recuperar en ningún mes de 2026 los niveles de ventas del año anterior en términos acumulados y el leve repunte de octubre no alcanza para modificar un balance anual que permanece en terreno negativo.