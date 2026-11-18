Los corredores que quieran participar de Santa Lucía Corre de Noche ya pueden anotarse por internet. La Municipalidad de Santa Lucía anunció que la carrera nocturna se disputará el viernes 4 de diciembre de 2026 por las calles del departamento, con la Plaza Departamental como punto de encuentro.

La prueba vuelve después de dos años en los que creció la convocatoria. En 2024 corrieron 2.300 personas y en 2025 fueron 3.500. Esa última edición, la número 14, fue la más concurrida hasta entonces.

Cómo anotarse para correr el 4 de diciembre

El municipio difundió un formulario en línea para quienes quieran participar. El anuncio confirma la fecha y el lugar de encuentro, aunque todavía no precisa la hora de largada, las distancias ni si habrá que pagar para correr. Formulario de inscripción para Santa Lucía Corre de Noche

La noche en que corrieron 3.500 personas

En diciembre de 2025, la cifra récord reunió a corredores de tres modalidades. Quienes buscaban competir tenían una prueba de 10 km, mientras que el recorrido participativo era de 1,5 km. Los chicos tuvieron su propia carrera en la categoría Kids.

Martín Villafañe, de Valle Fértil, y la sanjuanina Paula Yacante ganaron los 10 km. Para Yacante, el triunfo llegó después de 41 minutos y 42 segundos de carrera.