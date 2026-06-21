Destrozó un baño del Penal de Chimbas y golpeó con un palo a dos guardias

Axel Hernán Rojas, un interno de 29 años alojado en el Servicio Penitenciario Provincial, protagonizó un nuevo hecho de violencia durante la mañana del 20 de junio. El incidente ocurrió en el Sector uno, específicamente en el área de Sanidad del Penal de Chimbas.

Rojas se encontraba en la celda dos cuando pidió permiso para ir al baño, momento en el que comenzó a destruir las instalaciones. Según los reportes de la Fiscalía, el detenido rompió íntegramente un lavamanos y un inodoro de porcelana. Ante el intento de los agentes por controlarlo, el hombre arrancó un ventilador de techo y dañó una estufa halógena de una patada.

La agresión física escaló durante su traslado de regreso a la celda. Rojas utilizó un palo de escoba partido para atacar a los uniformados. El subayudante Rodrigo Vargas resultó con una herida en su ojo derecho tras recibir un golpe, mientras que el subayudante Esteban Palma sufrió un golpe de puño en la nariz.

Tras la intervención de efectivos de la Comisaría 30ª y el sistema de emergencias 911, la Fiscalía imputó a Rojas por daños agravados y lesiones leves agravadas contra miembros de seguridad. Este perfil violento ya era conocido en el ámbito judicial. El pasado cinco de marzo, el reo intentó golpear al fiscal José Plaza en plena audiencia.

En aquel momento, Rojas se abalanzó sobre el funcionario gritando "¿Para qué te negás?". Durante ese episodio, también destruyó un televisor de la sala con un puñetazo. El historial del interno incluye una condena previa en agosto de 2025 por destruir un teléfono celular utilizado por los presos. Actualmente, Rojas cumple una pena única de 11 años, dos meses y 15 días de prisión efectiva.

En audiencias anteriores, el acusado formuló graves acusaciones contra el personal penitenciario, mencionando supuestos intercambios de sustancias y maniobras para obtener licencias laborales mediante lesiones.

No obstante, sus constantes faltas de disciplina y la negativa a ser trasladado a Tribunales han marcado su trayectoria en el sistema carcelario. Previamente, ya había sido acusado de fracturar el dedo de un guardia tras golpearlo con un palo.