Argentina confirmó por primera vez la presencia de la variante BA.3.2 del SARS-CoV-2, un linaje descendiente de Ómicron que permanece bajo monitoreo internacional. El hallazgo fue informado en el Boletín Epidemiológico Nacional y se produjo a partir del trabajo de vigilancia genómica de la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (ANLIS) Malbrán.

Los primeros tres casos corresponden a residentes de la provincia de Buenos Aires. Las muestras fueron tomadas entre el 26 de abril y el 18 de julio de 2026. Durante ese período se secuenciaron 21 genomas y tres, equivalentes al 14%, correspondieron al nuevo linaje.

Qué dijeron las autoridades sobre el riesgo

El dato central es que la detección de BA.3.2 no implica, por ahora, una situación de alarma sanitaria. El Boletín Epidemiológico Nacional indicó que la variante está clasificada como Variante Bajo Monitoreo (VUM) y que actualmente no representa un riesgo adicional sustancial para la salud.

Uno de los pacientes requirió internación debido a comorbilidades previas, aunque el informe oficial señaló que los tres evolucionaron favorablemente. Las autoridades remarcaron la necesidad de mantener la vigilancia virológica, epidemiológica y de los indicadores de gravedad para seguir el comportamiento del virus.

La variante que ya circulaba en otros países

BA.3.2 fue detectada por primera vez en Sudáfrica en noviembre de 2024 y desciende del linaje Ómicron BA.3. Antes de su identificación en Argentina, ya había sido registrada en Estados Unidos, Canadá, Puerto Rico, Costa Rica y Guyana Francesa, entre otros países.

A nivel internacional, su proporción entre las secuencias notificadas llegó a acercarse al 20% durante algunas semanas de comienzos de 2026, aunque posteriormente mostró una disminución. Entre el 14 de junio y el 12 de julio, por ejemplo, bajó del 15,1% al 6,45% de las secuencias globales notificadas.

¿Es más peligrosa?

Por ahora, no hay indicios de que BA.3.2 provoque una enfermedad más grave que las variantes que circulaban durante el invierno de 2025-2026. Esa fue la evaluación citada por Infobae del especialista Kyle B. Enfield, profesor asociado de Medicina de la Universidad de Virginia.

El seguimiento continuará para determinar cómo se comporta el linaje en términos de transmisibilidad, severidad y circulación. La aparición de los primeros casos en el país, además, permitió confirmar la capacidad del sistema argentino de vigilancia genómica para detectar nuevas variantes.