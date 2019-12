Determinan al juez competente para tramitar el pedido de reincorporación de Echegaray a la AFIP

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

La Corte Suprema de la Nación ordenó que tramite en el fuero contencioso administrativo federal un pedido del ex Administrador Federal de Ingresos Públicos Ricardo Echegaray para que se lo reincorpore a su "puesto de trabajo" como titular de la AFIP.



El ex funcionario solicitó esa medida cautelar, con el restablecimiento de su remuneración y el mantenimiento de la obra social para su núcleo familiar, para luego tramitar la anulación de la disposición de la AFIP que en junio de 2018 lo separó preventivamente del cargo.



Echegaray, sometido a juicio en una causa por presunto fraude al Estado mediante la retención del impuesto a la transferencia de combustibles, investigado en una causa penal por encubrimiento -en la que se le dictó "falta de mérito"- y absuelto en otra por supuesta violación de secretos fiscales, había presentado su demanda ante la justicia laboral.



El magistrado laboral se declaró incompetente porque consideró que, por el cargo jerárquico que desempeñaba, Echegaray no estaba comprendido en las convenciones colectivas de trabajo que alcanza al personal de la AFIP, y remitió el expediente al fuero Contencioso Administrativo.



Luego del sorteo, el pedido de la medida cautelar fue asignada a la juez Rita Ailán, que rechazó tramitarlo porque a su criterio para resolver el reclamo se debían analizar normas del derecho laboral, y envió el caso a la Corte.



En su dictamen previo, la Procuradora Fiscal Laura Monti opinó que si bien la "cuestión de competencia negativa" había quedado mal trabada porque no se había dado intervención a la Cámara Nacional del Trabajo, por razones de "celeridad" y "economía procesal", la causa debía seguir en el juzgado federal.



"Entiendo que para resolver la controversia se deberán aplicar normas y principios propios del derecho público, dónde resulta clara la prioritaria relevancia que los aspectos propios del derecho administrativo asumen para su solución", sostuvo el dictamen con el que coincidió la Corte.



"Se declara que resulta competente para conocer en las actuaciones el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal 4", dispuso la Corte, en forma unánime y con la firma de todos sus miembros.