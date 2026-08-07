Cinco efectivos de la Policía de San Juan fueron detenidos por orden de la UFI Delitos Especiales en el marco de la investigación por la presunta golpiza que sufrió el albañil Braian Pastén. El trabajador denunció que fue agredido dentro de la Comisaría 31 de Las Chacritas, en el departamento 9 de Julio, y que terminó con una fractura en una de sus piernas.

Las detenciones de Hernán Ochoa, José Páez, Fabián Atencio, Miguel Saldaño y Lucas Ortizse se concretaron en las últimas horas y este viernes los uniformados serán llevados ante un juez de garantías para la audiencia de formalización. Allí, el Ministerio Público Fiscal les comunicará los hechos por los que son investigados y solicitará la apertura de la Investigación Penal Preparatoria.

La causa tramita en la UFI Delitos Especiales y se originó a partir del procedimiento ocurrido el pasado 18 de julio. De acuerdo con la denuncia, Pastén regresaba en bicicleta desde la casa de su padre cuando fue interceptado por personal policial sobre calle Buenos Aires. Como no llevaba consigo el DNI, fue trasladado a la dependencia policial para averiguar sus antecedentes.

Según denunciaron la víctima y su familia, una vez dentro de la comisaría fue golpeado por varios efectivos y uno de ellos le habría propinado una patada que le provocó la fractura de la pierna derecha. Inicialmente, fueron seis los policías señalados por el hecho, pero finalmente cinco quedaron detenidos y serán investigados en esta primera etapa del proceso.

Como consecuencia de la lesión, Pastén permanece imposibilitado de trabajar. El joven se desempeña como albañil y es el principal sostén económico de su familia, por lo que la fractura también generó una compleja situación económica en su hogar. Mientras tanto, continúa con el tratamiento médico para determinar si necesitará una intervención quirúrgica.

Además de la causa penal, el caso dio lugar a un expediente administrativo en la Subsecretaría de Control de Gestión de la Policía de San Juan. En ese ámbito se analiza la actuación de los efectivos involucrados y las eventuales sanciones disciplinarias.

Con la audiencia prevista para este viernes comenzará formalmente el proceso judicial contra los cinco policías detenidos. En paralelo, la Fiscalía continuará reuniendo pruebas para determinar la responsabilidad de cada uno en el presunto caso de apremios ilegales y lesiones.