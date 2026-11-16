La investigación por la muerte de Franco Nahuel Jara, quien falleciera en la Comisaría 18° de Albardón, dio un giro este lunes. A las 14 horas, personal de Delitos Especiales detuvo a cinco funcionarios policiales que participaron del procedimiento realizado el sábado 14 de noviembre en el Barrio Lozano I. Todos pertenecen a la Unidad Coordinadora de Departamentales.

Las detenciones fueron ordenadas por la jueza de Garantías de turno, luego de que se confirmara el resultado de la autopsia. El estudio determinó que Jara murió como consecuencia de un traumatismo contuso en la región temporal izquierda, edema cerebral, hemorragia subdural y edema pulmonar. De acuerdo con la calificación comunicada por la investigación, se trató de una muerte violenta de carácter homicida.

El resultado forense representa un dato central para la causa, ya que contradice la posibilidad de que el fallecimiento se hubiera producido por una descompensación natural y obliga a profundizar la investigación sobre lo ocurrido durante el procedimiento policial y las horas posteriores.

Jara había sido aprehendido el sábado 14 de noviembre, alrededor de las 22, en el marco de una contravención que tramitaba ante el Juzgado de Paz de Albardón. Según la reconstrucción inicial difundida por el Ministerio Público Fiscal, después de ingresar a la Comisaría 18 manifestó sentirse mal y fue trasladado al Hospital Dr. José Giordano. Allí recibió atención médica y posteriormente fue dado de alta, por lo que regresó a la dependencia.

Sin embargo, durante la madrugada del domingo 15, otros detenidos alertaron a los efectivos sobre su estado de salud. El personal policial inició maniobras de reanimación y solicitó asistencia médica, pero finalmente se constató su fallecimiento a las 4:59.

La familia había denunciado presuntas agresiones durante el operativo y reclamado que se esclarecieran las circunstancias en las que Jara fue reducido. Incluso, familiares, amigos y vecinos se manifestaron en Albardón para exigir justicia.

Desde el comienzo de la investigación, la UFI Delitos Especiales reunió testimonios de detenidos y policías, registros de las cámaras de seguridad y pericias realizadas por Criminalística.

La causa está a cargo de los fiscales coordinadores Iván Grassi y Roberto Ginsberg, con la intervención de los ayudantes fiscales Emiliano Pugliese y Victoria Ruiz.

Con los cinco efectivos detenidos y el resultado de la autopsia confirmado, la investigación buscará establecer qué ocurrió durante el procedimiento en Barrio Lozano I y determinar la responsabilidad de cada uno de los funcionarios involucrados.