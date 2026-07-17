Detuvieron a dos sospechosos de balear al remisero en avenida Benavídez

La causa por el ataque a balazos que mantiene a Alejandro Ismael Rodríguez, de 30 años, en la terapia intensiva del Hospital Rawson sumó novedades fundamentales con la detención de dos sospechosos. Carlos Maximiliano Páez y su hijo Aarón Páez quedaron a disposición de la UFI Genérica tras presentarse el miércoles junto a su abogado, Gustavo De la Fuente.

El hecho investigado ocurrió alrededor de las 21 del pasado jueves 9 de julio sobre la avenida Benavídez, entre las calles Alem y Salta, en el límite entre Capital y Chimbas. En ese sector, Rodríguez recibió un impacto de bala en la zona inguinal y terminó auxiliado por un transeúnte que alertó a las fuerzas policiales.

La línea principal que siguen los investigadores se orienta hacia un ajuste de cuentas derivado de una interna en la barra de San Martín. Horas después del atentado contra el chofer, la propiedad de los Páez en la calle Río Negro, ubicada en Villa El Salvador, Chimbas, sufrió una balacera y el lanzamiento de una bomba molotov que no detonó, maniobra que se indaga como una posible represalia.

El mayor de los imputados, Carlos Páez, cuenta con antecedentes por haber estado vinculado a la conocida causa judicial denominada Robaruedas, proceso en el cual resultó sobreseído por la ausencia de elementos probatorios en su contra. Actualmente, la UFI Genérica y la Policía coordinan tareas operativas tanto para esclarecer el hecho principal como para identificar a quienes atacaron la vivienda familiar posteriormente.