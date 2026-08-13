El músico sanjuanino Ernesto “Ernestito” Villavicencio fue detenido en el marco de una investigación por un presunto abuso sexual con acceso carnal. La fiscal Alejandra Bazán confirmó a DIARIO HUARPE que la denuncia está vinculada a una persona de su entorno familiar y que la causa se encuentra en plena etapa investigativa.

Según informó la fiscal, el hecho denunciado habría ocurrido durante la noche del viernes y la madrugada del sábado pasado. La detención de Villavicencio, en tanto, se concretó el martes por disposición de la Justicia. Actualmente, permanece alojado en la Comisaría 4ª, en Desamparados.

Por el momento, la denunciante sería su esposa. En paralelo, desde la Fiscalía indicaron que comenzaron a investigar la situación de las hijastras de Villavicencio para determinar si existen otros posibles hechos que deban ser incorporados a la causa.

Sobre este punto, Bazán aclaró que las averiguaciones recién comienzan y que, hasta el momento, no cuentan con elementos certeros que permitan establecer la existencia de otros hechos. El avance de las medidas investigativas será clave para determinar si esta línea se incorpora finalmente a la causa.

La investigación está a cargo de la UFI Cavig y tendrá este viernes una instancia clave. Está prevista la audiencia de formalización y control de detención, en la que se expondrán los elementos reunidos hasta el momento y se definirá la situación procesal del músico.

Hasta entonces, Villavicencio continuará detenido en la Comisaría 4ª mientras la Fiscalía avanza con las medidas correspondientes para esclarecer el hecho denunciado y determinar el alcance de la investigación.

Quién es “Ernestito” Villavicencio

Ernesto Villavicencio hijo pertenece a una de las familias más reconocidas de la música cuyana. Es hijo de Ernesto “Negro” Villavicencio, histórico referente del folclore sanjuanino y autor de canciones emblemáticas como “San Juan por mi sangre”. Además de su actividad musical, “Ernestito” conduce el programa El Fogón.

En 2022, el músico entregó al Gobierno provincial la primera guitarra que había pertenecido a su padre. El instrumento, que había sido robado y posteriormente recuperado, fue restaurado y donado al Museo de la Difunta Correa, en Vallecito.

La situación judicial del músico continúa bajo investigación y se esperan novedades respecto de las medidas que adoptará la Justicia en la causa.