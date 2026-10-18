Detuvieron a un hombre acusado de disparar frente a la casa de su expareja

Un hombre de 29 años quedó detenido en el marco de un procedimiento especial de Flagrancia, acusado de amenazas agravadas por el uso de un arma de fuego, luego de un episodio ocurrido durante la madrugada de este domingo en el barrio Alameda. La intervención comenzó después de que la Policía recibió un aviso por presuntos disparos en una vivienda donde residía la expareja del sospechoso.

El hecho se produjo alrededor de las 00:23, cuando personal de la Motorizada N°2 fue comisionado por el operador de turno hasta la manzana Q del barrio Alameda. Según la información policial, un hombre habría llegado al domicilio de su expareja y efectuó disparos de arma de fuego.

Al arribar, los efectivos entrevistaron a una mujer, de 27 años, quien manifestó que su expareja se presentó en el lugar a bordo de una motocicleta y realizó disparos al aire. Además, aportó características de la vestimenta que llevaba el hombre, a quien describió con una campera roja con detalles azules en los hombros.

Con esos datos, los uniformados iniciaron recorridas por la zona para localizarlo. La búsqueda permitió ubicarlo en el barrio Los Caracoles, donde tiene domicilio. De acuerdo con el relato del procedimiento, al advertir la presencia policial, el sospechoso intentó escapar hacia el interior de la vivienda. Sin embargo, los efectivos lograron interceptarlo antes de que ingresara.

El detenido tenía entre sus prendas un cargador de municiones calibre 22 y también proyectiles.

Durante un palpado de urgencia, se secuestraron cinco cartuchos calibre 22, una caja de color verde con la inscripción “22 largo rifle” y un blíster rojo, elementos que quedaron vinculados a la investigación.

El hombre fue identificado como Juan Gabriel Malla Marín, de 29 años, con domicilio en el barrio Los Caracoles. Debido a la hostilidad que presentaba el lugar, los efectivos trasladaron las actuaciones a la sede policial para continuar con las medidas correspondientes.

Intervino la UFI Flagrancia

Una vez en la Subcomisaría Ansilta, el personal policial se comunicó con el sistema acusatorio para informar lo sucedido. Posteriormente, se hizo presente el ayudante fiscal Emiliano Usin, quien dispuso el inicio del procedimiento especial de Flagrancia.

La causa quedó caratulada como amenazas agravadas por el uso de arma de fuego, bajo el legajo 34/26, con intervención de la Unidad Fiscal de Investigación (UFI) Flagrancia.

El caso quedó bajo investigación para establecer las circunstancias del episodio y determinar las responsabilidades penales correspondientes.