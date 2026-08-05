Un hombre de 38 años fue detenido en las últimas horas acusado de amenazar de muerte al presidente Javier Milei a través de un video difundido en redes sociales. El procedimiento fue realizado por la Policía Federal Argentina (PFA) en una vivienda del partido bonaerense de Quilmes, luego de una investigación iniciada tras una denuncia recibida en la Línea 134 del Ministerio de Seguridad.

La causa comenzó cuando las autoridades detectaron una publicación en TikTok en la que un hombre, con el rostro parcialmente cubierto y utilizando un pasamontañas, se presentaba como "el sicario de los kirchneristas" y lanzaba una serie de amenazas dirigidas al mandatario nacional.

En la grabación, el sospechoso afirmaba: "Javier Milei, te quiero matar", y luego agregaba: "Plata o plomo" y "te voy a secuestrar a toda tu familia". También pedía que el Presidente dejara el cargo y manifestaba su respaldo político a Mayra Mendoza.

Cómo lograron identificarlo

Tras la denuncia, intervino el Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista de la Policía Federal, que realizó tareas de ciberpatrullaje y análisis de redes sociales. Los investigadores lograron establecer la identidad del acusado mediante el estudio de perfiles asociados, etiquetas geográficas y distintos elementos visibles en los videos publicados.

Con esas pruebas, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 7, a cargo de María Romilda Servini, ordenó el allanamiento de la vivienda del sospechoso, donde finalmente fue detenido.

Durante el operativo, los efectivos secuestraron un teléfono celular, un gabinete de computadora, auriculares, un arma de fabricación casera tipo "tumbera", réplicas de fusiles de aire comprimido y otros elementos que serán sometidos a pericias. El acusado quedó incomunicado y a disposición de la Justicia mientras avanza la investigación por el delito de amenazas.

Tras conocerse el procedimiento, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, destacó el accionar de la fuerza y aseguró: "En la Argentina no hay lugar para quienes pretendan intimidar o sembrar miedo. Las hacen, las pagan".