Un hombre de 29 años fue detenido en Chimbas luego de ingresar a robar en una peluquería, atacar a la propietaria y ser reducido por vecinos cuando intentaba escapar. El episodio ocurrió en calle Olmos, en Villa Unión, y quedó bajo la intervención de la UFI Flagrancia.

Según informó la Policía de San Juan, el sospechoso fue sorprendido por la dueña del establecimiento, una mujer de 37 años, quien advirtió que faltaban distintos elementos del local. Al intentar detenerlo, el hombre la atacó, aunque finalmente fue reducido por vecinos.

Los elementos que fueron robados

Entre los objetos denunciados se encontraba una bicicleta marca Vairo, rodado 29, de color crema. También faltaba una máquina de cortar pelo marca Supreme Baby Liss Pro, de color dorado y negro.

Los vecinos lograron capturar al sospechoso cuando intentaba escapar y lo retuvieron hasta la intervención policial. Al momento de ser reducido, tenía en su poder la máquina de cortar pelo.

Intervino Flagrancia

Tras el procedimiento, se estableció comunicación con Fiscalía para avanzar con las actuaciones correspondientes. La causa quedó caratulada como hurto y lesiones en concurso real, con intervención de la UFI Flagrancia.