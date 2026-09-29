Un hombre de 32 años fue detenido en Capital luego de ser encontrado sobre el techo de una vivienda en construcción, cuando presuntamente intentaba ingresar para sustraer materiales. El procedimiento se realizó durante la noche del lunes y estuvo a cargo de efectivos de la División Policía Ciclista.

El episodio ocurrió sobre calle Alvear Norte, en la zona de San José y Alvear, después de que los policías recibieran una alerta por la presencia de un sujeto que se movilizaba por los techos del sector.

La alerta que permitió encontrarlo

Cuando los efectivos llegaron al lugar, dos transeúntes les indicaron que el sospechoso se encontraba en una obra en construcción. Con esa información, los policías ingresaron al inmueble para verificar la situación.

Una vez dentro, encontraron al hombre sobre los techos. Según informaron fuentes policiales, en ese momento aparentemente intentaba violentar una ventana para ingresar a la vivienda en construcción.

Tenía caños y herramientas

El sospechoso fue aprehendido en el lugar e identificado como Ahumada, de 32 años.

Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron varios caños amarillos utilizados para instalaciones de gas y distintas herramientas que tenía en su poder. Estos elementos quedaron incorporados a la investigación para determinar si estaban relacionados con el presunto intento de robo.

Intervino Flagrancia

Tras la detención, se dio intervención a la UFI Flagrancia, que quedó a cargo de las actuaciones judiciales por el hecho.

La investigación deberá establecer las circunstancias en las que el hombre ingresó a la obra y su presunta intención de sustraer materiales del inmueble.