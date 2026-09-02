Un efectivo de la Policía de San Juan fue detenido este martes mientras se encontraba cumpliendo funciones en la Comisaría 17ma de Chimbas, acusado de haber sustraído y utilizado fraudulentamente la tarjeta bancaria de un compañero.

La investigación comenzó durante la mañana, cuando el policía damnificado se presentó ante la Justicia para denunciar un consumo inusual registrado en su cuenta bancaria. Al intentar determinar el origen de la operación, logró comunicarse con el comercio donde se había efectuado la compra.

La respuesta generó sorpresa: desde el local le informaron que quien había realizado la transacción era otro efectivo policial.

Las cámaras fueron clave

Ante la denuncia, los investigadores recurrieron a las cámaras de seguridad del comercio. Las imágenes permitieron identificar al autor de la compra y, según la información judicial, el damnificado reconoció a su propio compañero de dependencia.

El registro fílmico fue incorporado a la investigación y considerado una prueba clave para avanzar contra el uniformado. Las imágenes mostrarían el momento en que se concretó la maniobra que ahora es investigada por la Justicia.

A partir de esos elementos, la Brigada de la UFI Delitos Especiales realizó las primeras medidas y reunió las pruebas necesarias para solicitar la detención.

Lo sorprendieron durante su turno

El fiscal Nicolás Schiattino y la ayudante fiscal Roxana Fernández, a cargo de la investigación, solicitaron la orden de detención, que fue autorizada por la jueza de turno.

El operativo se concretó durante la tarde del martes, cuando el acusado se encontraba trabajando en la propia seccional de Chimbas. El efectivo fue desarmado y aprehendido dentro de la dependencia policial.

Posteriormente fue trasladado a los calabozos de la Comisaría 28va, donde permanece detenido mientras avanza la causa.

Ahora deberá responder ante la Justicia

Según fuentes judiciales, la audiencia de formalización y control de detención se realizará en las próximas horas, con plazo máximo previsto hasta este viernes.

En esa instancia, el funcionario público deberá comparecer ante la Justicia y conocer formalmente la imputación en su contra.