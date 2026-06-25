Un operativo de Gendarmería Nacional permitió frustrar el traslado de más de dos kilos de cocaína que eran transportados por una pasajera de nacionalidad paraguaya en un colectivo de larga distancia que tenía como destino final la provincia de San Juan.

Intervino Sección Seguridad Vial "Villa Olivari", dependiente del Escuadrón 47 "Ituzaingó". Foto: Gendarmería.

Según fuentes oficiales de Gendarmería, el procedimiento se realizó sobre la Ruta Nacional Nº 12, a la altura del kilómetro 1.232, en la provincia de Corrientes. Allí, efectivos de la Sección Seguridad Vial "Villa Olivari", dependiente del Escuadrón 47 "Ituzaingó", ejecutaron controles de prevención cuando detuvieron la marcha de un ómnibus proveniente de Puerto Iguazú, Misiones.

Durante la inspección de los pasajeros, los uniformados detectaron que una mujer presentaba bultos inusuales debajo de su ropa, a la altura del abdomen. Al ser consultada por los efectivos, la pasajera manifestó que se trataba de objetos personales que le habían sido entregados previamente.

Sin embargo, las explicaciones despertaron sospechas y los gendarmes decidieron profundizar el control. Con intervención de las autoridades judiciales y en presencia de personal femenino, la mujer descendió del colectivo para una requisa más exhaustiva.

Cuatro paquetes adosados al cuerpo

El test dio positivo en cocaína. Foto: Gendarmería.

La inspección confirmó que la pasajera llevaba cuatro paquetes rectangulares sujetos con cinta de embalar alrededor de su abdomen. Posteriormente, especialistas de Criminalística y Estudios Forenses realizaron las pruebas de campo correspondientes. El Narcotest arrojó resultado positivo para cocaína y determinó un peso total de 2 kilos con 96 gramos.

Las actuaciones quedaron a cargo del Juzgado Federal de Corrientes y de la Fiscalía Federal interviniente, que ordenaron el secuestro de la droga y la inmediata detención de la mujer, quien quedó incomunicada.

El destino final era San Juan

Uno de los datos más relevantes del procedimiento es que el colectivo tenía como destino final la provincia de San Juan. Si bien la investigación continúa y no trascendieron detalles sobre el posible destino del cargamento ni eventuales conexiones en otras provincias, el operativo permitió interceptar la droga antes de que completara su recorrido.