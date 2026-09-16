Una mujer de 24 años fue detenida en Misiones, acusada de liderar una maniobra de estafa basada en la venta de turnos médicos falsos a través de Facebook. La investigación comenzó luego de que un funcionario del Parque de la Salud denunciara la existencia de publicaciones sospechosas en la red social.

La sospechosa utilizaba perfiles en Facebook para ofrecer supuestas reservas prioritarias en hospitales y sanatorios provinciales. Entre las especialidades promocionadas figuraban pediatría, clínica médica, ginecología, traumatología, odontología y oftalmología.

Según la investigación, la mujer aprovechaba la alta demanda de atención médica para captar a pacientes que buscaban conseguir una consulta con mayor rapidez.

Les cobraba por adelantado

El mecanismo consistía en solicitar a los interesados una transferencia de dinero a cambio de garantizarles un turno. Los montos variaban de acuerdo con la urgencia y la especialidad requerida.

Los pacientes recibían la supuesta confirmación de la reserva, pero el engaño quedaba al descubierto cuando se presentaban en los centros médicos.

Al llegar a hospitales de referencia como el Madariaga, el Favaloro o el Fátima, los damnificados eran informados de que no existía ningún turno ni reserva registrada a su nombre.

De esta manera, la maniobra habría afectado a decenas de personas que pagaron para acceder a una atención que finalmente nunca había sido asignada.

Cómo descubrieron a la sospechosa

A partir de la denuncia, efectivos de la Policía de Misiones realizaron tareas de inteligencia y ciberpatrullaje para identificar a la persona que estaba detrás de las publicaciones.

Con intervención judicial, se concretó un allanamiento en el que fue detenida la joven de 24 años. Durante el procedimiento también secuestraron su teléfono celular.

El dispositivo quedó a disposición de especialistas de la Secretaría de Apoyo para Investigaciones Complejas (SAIC) y de la Dirección de Cibercrimen.

Los investigadores analizarán el contenido del teléfono para determinar el alcance de la maniobra, rastrear las operaciones económicas y establecer si existen más personas damnificadas.

La investigación continúa

La causa quedó a disposición del magistrado interviniente, quien deberá avanzar con las indagatorias y determinar las responsabilidades correspondientes.

La investigación también busca establecer si la detenida actuaba sola y cuántas personas llegaron a transferir dinero por los supuestos turnos médicos.