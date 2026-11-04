Un procedimiento policial realizado este miércoles al mediodía en Capital terminó con la aprehensión de una mujer de 33 años y su hija de 17, luego de que ambas fueran señaladas por un intento de hurto en un comercio de indumentaria ubicado sobre avenida Rioja. La menor habría sustraído una prenda del interior del negocio y salió del lugar acompañada por su madre, pero ambas fueron interceptadas a pocas cuadras.

El episodio ocurrió alrededor de las 13:19 en el local Influencer Store, situado sobre avenida Rioja, en el departamento Capital. Según el relato policial, las dos mujeres ingresaron al comercio y, mientras permanecieron en el interior, la adolescente de 17 años tomó un top de color negro sin abonar su valor.

Después de apoderarse de la prenda, la menor salió rápidamente del establecimiento junto a su madre, identificada como Carmen Marcela Alejandra Díaz, de 33 años. Sin embargo, la maniobra fue advertida y el personal policial intervino para localizar a las sospechosas.

La aprehensión se concretó en la intersección de avenida Rioja y Libertador, donde los efectivos lograron interceptar a ambas mujeres. Tras el procedimiento, se estableció la identidad de las involucradas y se dio intervención a la Unidad de Abordaje Territorial para comunicar lo sucedido a la Fiscalía de turno.

El ayudante fiscal Oscar Oropel dispuso que se inicie el procedimiento especial de Flagrancia. La causa quedó encuadrada como hurto en grado de tentativa agravado por la participación de un menor, bajo el legajo 111/26 de la UFI Flagrancia.

La investigación identificó como damnificado al comercio Influencer Store. La prenda señalada como sustraída fue un top negro, que formó parte de los elementos vinculados al procedimiento.

En cuanto a la situación de las aprehendidas, la adolescente quedó vinculada a un sumario prevencional anterior, identificado con el número 35/26, que contó con intervención de la Primera Oficina Judicial Penal de la Niñez y Adolescencia. Por disposición del doctor Carlos Ponce, se ordenó su traslado bajo las directivas correspondientes al fuero especializado.

Por otra parte, el informe policial consignó que la adolescente registra antecedentes de intervención judicial en actuaciones previas, aunque no se precisaron las circunstancias de esos expedientes.

El procedimiento estuvo a cargo de personal de la unidad Cobra 34, con intervención del cabo Enzo Páez, quien cumplió funciones durante el turno mañana.

Además, los registros policiales consignaron que otras dos personas mencionadas en el informe, Wilson Olivares y Cristian Lucero, registraron pedidos de captura pendientes por infracciones a distintos artículos de la Ley 941-R, con intervención de juzgados de Faltas de la provincia. En el caso de Lucero, figuró una orden que dispuso el cumplimiento de un día de arresto. Esas situaciones correspondieron a actuaciones independientes del procedimiento por el intento de hurto en el comercio céntrico.