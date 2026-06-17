Tras recibir el alta médica del Hospital Guillermo Rawson, Gabriel Bueno, el conductor involucrado en el choque fatal ocurrido el pasado domingo en el departamento San Martín, quedó detenido y enfrentará este miércoles a las 10 la audiencia de control de detención.

La medida judicial se realizará en el marco de la investigación que lleva adelante la UFI de Delitos Especiales, a cargo del fiscal Nicolás Schiattino, quien busca determinar las circunstancias en las que se produjo el siniestro vial que terminó con la muerte de Raúl Alberto Sánchez, de 59 años.

Según las primeras pericias, Bueno conducía un Volkswagen Gol Trend cuando habría invadido el carril contrario sobre calle Nacional, en el tramo comprendido entre Divisoria y Laprida. En ese sector impactó de frente contra un Renault 4, vehículo que era manejado por Sánchez, quien falleció en el lugar producto de la violencia del choque.

El conductor del Gol permanecía internado desde la madrugada del domingo debido a las lesiones que sufrió en el hecho. Una vez que recibió el alta médica, quedó inmediatamente a disposición de la Justicia, que avanzó con su detención.

En paralelo, continúan desarrollándose los análisis toxicológicos y las pericias accidentológicas, cuyos resultados serán determinantes para establecer si el hecho se produjo por una falla mecánica o por una conducta negligente al momento del impacto.

Con estos elementos, la fiscalía buscará definir las responsabilidades penales en la audiencia prevista para este miércoles, instancia clave para el avance de la causa.