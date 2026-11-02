Un hombre quedó detenido luego de protagonizar un siniestro vial en el que murió un motociclista de 22 años en Sarmiento. Después del accidente, familiares de la víctima llegaron al lugar y destrozaron parte del tractor involucrado en el choque.

El hecho ocurrió el domingo 1 de noviembre, alrededor de las 21:40, sobre la Ruta Nacional 40. Según el informe de la UFI Delitos Especiales, Cristian David Videla circulaba en una Honda CG 150 Titán de sur a norte cuando impactó desde atrás contra un tractor Fiat 400 E naranja que transitaba por la misma arteria y en idéntico sentido. El joven murió en el lugar.

El conductor del tractor fue identificado como Juan Ramón Saba Moll, quien quedó detenido e investigado por homicidio culposo agravado por la conducción imprudente, negligente y antirreglamentaria.

La investigación está a cargo del fiscal Roberto Ginsberg, con la intervención del ayudante fiscal Facundo Romero. Uno de los puntos que busca esclarecer la Fiscalía es si el tractor circulaba por la calzada de la ruta durante la noche, una maniobra prohibida para ese tipo de vehículo.

También se analizará el funcionamiento de las luces traseras. Cuando llegó el personal policial, estas no funcionaban, aunque a simple vista el tractor presentaba dispositivos de iluminación. Además, llevaba enganchado un arado que podría haber tapado las luces.

Criminalística realizó las pericias accidentológicas para determinar cómo se produjo el impacto. También se tomaron muestras al conductor del tractor y al motociclista fallecido, mientras se aguardan los resultados de los estudios y de la autopsia.

Saba Moll permanece detenido y deberá comparecer ante la Justicia en una audiencia de formalización dentro de las 72 horas posteriores al siniestro.