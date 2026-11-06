La crisis política en Paraguay sumó un nuevo capítulo este viernes 6 de noviembre, luego de que la Fiscalía ordenara la detención del expresidente Santiago Peña, destituido horas antes por el Congreso en medio de un escándalo financiero vinculado a Ueno Bank. El exmandatario quedó bajo arresto domiciliario mientras avanza una investigación por presunta lesión de confianza y otros posibles delitos.

La medida fue dispuesta por el Ministerio Público paraguayo en el marco de la causa N.º 92/2026, caratulada "Santiago Peña s/ lesión de confianza y otros". La orden fue remitida directamente a la Comandancia de la Policía Nacional para su cumplimiento inmediato.

La disposición fue firmada por los fiscales especializados en Delitos Económicos y Anticorrupción Elena Fiore, Christian Benítez y Silvia González Véster, junto con la fiscal Ruth Karina Benítez, integrante de la Unidad Especializada en Delitos Informáticos y Lavado de Activos.

La detención se concretó después de que el Senado paraguayo aprobara la destitución de Peña en un juicio político, en medio de los cuestionamientos por su presunta vinculación con las irregularidades financieras de Ueno Bank.

Por qué ordenaron la detención de Santiago Peña

La investigación judicial se concentra en presuntas irregularidades relacionadas con Ueno Bank, una entidad financiera cuyo colapso desencadenó una profunda crisis política y económica en Paraguay.

Según la documentación fiscal, existen indicios de posibles hechos de lesión de confianza y otras conductas que podrían constituir delitos económicos. En este contexto, el Ministerio Público dispuso la detención de Peña para avanzar con las diligencias correspondientes.

La investigación también alcanza a Carlos Dagoberto Carvallo Spalding, expresidente del Banco Central del Paraguay, cuya detención fue ordenada en el marco de las actuaciones judiciales relacionadas con el caso.

Mientras Peña permanecerá detenido en su domicilio hasta comparecer ante las autoridades, Carvallo deberá quedar alojado en una dependencia policial determinada por la Comandancia.

Los vínculos del expresidente con Ueno Bank

Uno de los puntos centrales de la investigación está relacionado con el patrimonio declarado por Santiago Peña y sus vínculos con las sociedades empresariales asociadas a la entidad bancaria.

En 2023, el entonces mandatario declaró ser accionista de Ueno Holding, con una participación valuada en 6.144 millones de guaraníes. Posteriormente, en abril de 2025, vendió esas acciones.

Además, Peña había declarado un certificado de depósito a plazo por 2.400 millones de guaraníes en Ueno y un bono de la compañía Itti.

La Fiscalía también investiga posibles conexiones familiares con la estructura societaria del grupo financiero. De acuerdo con los antecedentes incorporados al expediente, un hermano del exmandatario figura como socio de U Holding SARL, empresa que estaría vinculada con el control del grupo Ueno.

Estos elementos forman parte de las actuaciones judiciales destinadas a determinar si existieron responsabilidades penales en las operaciones financieras investigadas.

Paraguay atraviesa una crisis política tras la destitución presidencial

La detención de Santiago Peña se produjo pocas horas después de que el Congreso paraguayo resolviera apartarlo de la Presidencia, en una jornada marcada por fuertes tensiones institucionales.

La salida del mandatario provocó un cambio en la conducción del Poder Ejecutivo. Pedro Alliana, quien se desempeñaba como vicepresidente, asumió la Presidencia de Paraguay para garantizar la continuidad institucional.

Mientras tanto, la investigación judicial continúa y las autoridades deberán determinar las eventuales responsabilidades penales de los involucrados.

La causa por Ueno Bank se convirtió en uno de los principales focos de atención de la política paraguaya, debido a sus consecuencias sobre el sistema financiero, los ahorristas y las principales autoridades del país.