La deuda familiar con el sistema financiero en situación de incumplimiento ascendió al 73% del total del saldo irregular del sector privado, informó el CEPA a través de su estudio Endeudamiento y mora en familias y empresas con datos del Banco Central (BCRA) hasta mayo de este año.

El informe consigna que la morosidad con bancos alcanzó un máximo de 7,6% tras 19 meses de subas consecutivas.

En ese contexto, el ratio de irregularidad de las empresas pasó de 0,7% en octubre de 2024 a 3% en mayo pasado; mientras que el de las familias creció del 2,5% al 12,3%.

El incumplimiento de las familias se relaciona fundamentalmente con préstamos personales y tarjetas de crédito, en un contexto de caída del poder adquisitivo del salario, aumento de la informalidad laboral, despidos masivos y pauperización constante de las condiciones laborales desde que asumió el gobierno de La Libertad Avanza (LLA).

La morosidad familiar representa el 73% del saldo irregular total a abril de 2026, indicó el informe del CEPA, que especificó que el ratio sumó 12,5% en tarjetas de crédito y 14,9% en préstamos personales.

En tanto, la morosidad de las familias con billeteras virtuales pasó del 7,3% en noviembre de 2025 a 29,6% en mayo pasado, un récord que rompió el techo de la pandemia (en mayo de 2020 era del 27,1%).

La morosidad total de las familias, sumando bancos y billeteras virtuales, es del 15,5% según el registro de mayo y la irregularidad con los bancos es la máxima desde la post crisis de 2001, cuando el pico ascendió al 32,7% en septiembre de 2003.

El número de endeudados es de 20,9 millones y los morosos son alrededor de 5,8 millones: unos 3,4 millones están en mora con billeteras y otros 1,3 millones con bancos. Los endeudados con los dos prestadores son cerca de 1,1 millones.



