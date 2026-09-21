Deudas, tarjetas y préstamos encabezan los reclamos en Defensoría del Pueblo

Las consultas vinculadas al endeudamiento se consolidaron como una de las principales preocupaciones de los sanjuaninos durante 2026. De acuerdo con un informe elaborado por la Defensoría del Pueblo de San Juan, a cargo de Florencia Peñaloza, los reclamos por deudas, tarjetas de crédito, préstamos y refinanciaciones fueron el primer motivo de consulta de la ciudadanía durante todos los meses analizados, entre enero y agosto.

Frente a esta situación, el organismo elaboró el informe “Endeudamiento: estado de situación”, con el objetivo de identificar las causas del problema, dimensionar su impacto sobre las familias y generar herramientas para acompañar a las personas que tienen dificultades para afrontar sus obligaciones financieras.

El trabajo reúne los datos de las consultas recibidas por la Defensoría y un relevamiento realizado en el Gran San Juan por el Observatorio de Derechos Humanos junto con un equipo interdisciplinario.

Deudas para afrontar los gastos cotidianos

Uno de los principales datos del relevamiento es que el 76,8% de las personas encuestadas manifestó tener deudas. El informe pone el foco no solamente en el nivel de endeudamiento, sino también en las razones que llevaron a las familias a recurrir al crédito.

En ese sentido, el 64% de los motivos declarados corresponde a gastos básicos o a ingresos que no alcanzan para cubrir las necesidades. En cambio, la compra de bienes como automóviles, motos o viviendas representa el 7% de los casos.

Los datos muestran así que, en una proporción importante de las situaciones relevadas, el endeudamiento está relacionado con el sostenimiento de los gastos cotidianos.

Entre las personas endeudadas, el 64,3% destina más de la mitad de sus ingresos al pago de las deudas. Con el dinero restante deben afrontar gastos vinculados con alimentación, transporte, salud y educación.

Además, casi el 70% de quienes participaron del relevamiento sostiene económicamente a dos o más personas, por lo que el impacto de las deudas no se limita al titular de la obligación, sino que alcanza al grupo familiar.

El 84,4% manifestó que le resulta bastante o muy difícil cumplir con los pagos cada mes, mientras que el 87,1% expresó estar bastante o muy preocupado por su situación financiera.

Tarjetas y préstamos concentran las deudas

El relevamiento también identificó los principales tipos de obligaciones. El 39% corresponde a tarjetas de crédito y el 30% a préstamos bancarios o de financieras. A esto se suma un 18% relacionado con servicios y alquileres.

Otro dato que encendió una señal de alerta para el organismo es que el 11% de las personas consultadas se endeuda para pagar otra deuda, una dinámica asociada al riesgo de sobreendeudamiento.

La situación también se refleja en las consultas que recibe la Defensoría. Durante los primeros ocho meses de 2026, el 64% de los reclamos vinculados al endeudamiento involucró a entidades bancarias, mientras que el 11% correspondió a créditos no bancarios, como financieras, prestamistas y créditos otorgados por comercios.

Por tipo de consulta, el 26% estuvo relacionado con deudas y refinanciaciones, el 25% con tarjetas de crédito y el 21% con préstamos. Además, casi uno de cada cinco casos ya había llegado a una instancia judicial, con embargos o ejecuciones en marcha.

“Este informe nace de escuchar a los sanjuaninos. Cuando vemos que una problemática crece y empieza a repetirse cada vez más en nuestras consultas, tenemos la responsabilidad de detenernos, estudiarla y buscar herramientas para ayudar”, señaló Peñaloza.

Las medidas que impulsa la Defensoría

A partir de la situación relevada, la Defensoría sostiene distintas líneas de trabajo relacionadas con la protección de los usuarios financieros.

Entre ellas se encuentra una presentación ante el Banco Central para impulsar un régimen de reducción y regulación de las tasas de interés aplicadas a consumos básicos con tarjetas de crédito, con especial atención sobre los hogares de menores recursos.

El organismo también promovió que bancos y entidades financieras ofrezcan alternativas de refinanciación y reestructuración con cuotas que no superen el 30% del ingreso neto familiar.

Otra de las líneas de acción apunta a mejorar la transparencia de las operaciones bancarias, de modo que los usuarios puedan conocer con claridad el capital adeudado, los intereses, las comisiones, los cargos y los demás conceptos incluidos en sus obligaciones.

La Defensoría también intervino ante el Banco San Juan y el Banco Nación por las condiciones de atención a jubilados y usuarios bancarios, especialmente durante el cobro de haberes y bonos, y trabaja sobre mecanismos de supervisión y cumplimiento de la normativa vigente.

Además, el organismo impulsó ante la Cámara de Diputados una ley destinada a proteger a niñas, niños y adolescentes frente a las apuestas digitales. La iniciativa fue sancionada y reglamentada durante este año.

“La Defensoría no puede mirar para otro lado cuando una problemática empieza a crecer en las consultas. Escuchamos, relevamos, analizamos y actuamos. Este informe es una herramienta para saber qué está pasando y para seguir construyendo respuestas que estén a la altura de lo que los sanjuaninos necesitan”, sostuvo la defensora.