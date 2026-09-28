La Selección argentina atraviesa una nueva etapa luego de la salida de Lionel Messi y ya tiene definido a su nuevo capitán. Cristian “Cuti” Romero será quien tome la cinta y recibió un respaldo especial de Ángel Di María, uno de los históricos de la Albiceleste, quien destacó las condiciones del defensor cordobés para asumir esa responsabilidad.

“Se lo merece porque es un gran chico”, sostuvo Di María al referirse a Romero. El exjugador de la Selección compartió con el defensor los años más importantes del ciclo de Lionel Scaloni y fue campeón junto a él de la Copa América 2021, la Finalissima 2022 y el Mundial de Qatar.

El nuevo capitán de la Selección

La decisión de darle la cinta a Romero había sido confirmada por Scaloni antes de la próxima fecha FIFA. El entrenador explicó que el defensor ya ocupaba un lugar dentro de la línea de capitanes y que, detrás de Messi y Nicolás Otamendi, era uno de los futbolistas considerados para asumir esa función.

Romero ya había llevado el brazalete en tres partidos de la Albiceleste. La primera vez fue ante Chile, por las Eliminatorias Sudamericanas, en 2025. Luego fue capitán frente a Venezuela, en un amistoso disputado ese mismo año, y volvió a utilizar la cinta en el triunfo ante Mauritania de marzo de 2026.

Ahora tendrá un papel diferente con la salida de Messi, quien dejará definitivamente la capitanía después de su último partido con Argentina.

El respaldo de Di María

La relación entre Di María y Romero se construyó durante los últimos años de la Selección. Ambos fueron parte del plantel que consiguió la Copa América en Brasil, la Finalissima ante Italia y el Mundial de Qatar.

El defensor se convirtió además en uno de los centrales habituales del ciclo Scaloni y fue ganando protagonismo dentro del grupo. Su personalidad y su presencia en el vestuario fueron algunos de los aspectos destacados alrededor de su designación.

El propio Di María puso el foco en su personalidad al explicar por qué considera que Romero merece llevar la cinta.

El recambio después de Messi

La salida de Messi también implica una modificación en el mapa de referentes de la Selección. A la ausencia del capitán se suman los retiros de Di María y otros históricos, por lo que Scaloni deberá distribuir nuevas responsabilidades entre los futbolistas que continúan en el plantel.

Entre los nombres que aparecen como referentes están Enzo Fernández, Lautaro Martínez y Emiliano “Dibu” Martínez. El mediocampista también ha utilizado la cinta en Chelsea, mientras que Lautaro tendrá un rol cada vez más importante tanto dentro como fuera de la cancha.

Romero, de 28 años, se encuentra además en una franja de edad que le permite proyectarse como referente durante los próximos ciclos. Ya conoce la responsabilidad de ser capitán a nivel de clubes y también fue elegido para ocupar ese lugar en distintos encuentros de la Selección.

Una nueva etapa para la Albiceleste

La primera fecha FIFA después de la salida de Messi marcará el comienzo de esta nueva etapa. Argentina enfrentará a Bolivia el 30 de septiembre, a Burkina Faso el 3 de octubre y a Benín el 6 de octubre en el Monumental, en el encuentro previsto para la despedida del histórico capitán.

En ese contexto, Romero comenzará a asumir oficialmente una función que ya había ejercido en partidos anteriores. El respaldo público de Di María se suma a la decisión de Scaloni y marca uno de los primeros movimientos en el recambio de liderazgo de la Selección argentina.