El Mercado Frutihortícola de Pocito celebrará el Día de la Madre con una feria de emprendedores y artesanos y espectáculos artísticos. La propuesta se realizará este sábado 17 de octubre, de 8 a 14, y estará abierta a toda la comunidad.

La actividad tendrá lugar en el predio ubicado sobre avenida Joaquín Uñac, entre calles 6 y 7. Durante la mañana, los visitantes podrán comprar frutas y verduras frescas y recorrer los distintos puestos para encontrar regalos originales para compartir con las madres en su día.

El intendente de Pocito, Fabián Aballay, destacó la iniciativa e invitó a los vecinos a acercarse al mercado para aprovechar la oferta de productos y las propuestas previstas para la jornada.

Feria de emprendedores y espectáculos artísticos

Además de la comercialización de productos frutihortícolas, el encuentro contará con una feria de emprendedores y artesanos, con una variedad de opciones elaboradas por productores locales.

La propuesta también incluirá shows artísticos que acompañarán las actividades y buscarán generar un espacio de encuentro y entretenimiento para las familias.

“La propuesta también incluirá una serie de shows artísticos que acompañarán la jornada, ofreciendo un espacio de encuentro, entretenimiento y celebración para quienes se acerquen a disfrutar de esta iniciativa”, expresó Aballay.

Horario y lugar de la actividad

La jornada se desarrollará el sábado 17 de octubre, de 8 a 14, en el Mercado Frutihortícola de Pocito, sobre avenida Joaquín Uñac, entre calles 6 y 7.

La iniciativa combinará la compra de frutas y verduras frescas con la oferta de emprendedores, artesanías y música, en una propuesta para disfrutar en familia durante la previa del Día de la Madre.