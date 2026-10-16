Rawson celebrará el Día de la Madre con una jornada que combinará espectáculos, sorteos, actividades recreativas, promociones comerciales y concientización sobre el cáncer de mama. La propuesta se realizará este sábado 17 de octubre, desde las 17, en el centro comercial de Villa Krause, con un paseo peatonal sobre Boulevard Sarmiento.

La iniciativa es organizada por la Municipalidad de Rawson, a través de la Secretaría de Desarrollo Humano Integral, junto a la Cámara de Comercio del Interior de San Juan, en el marco del programa “Comprá en Rawson”. El punto de encuentro será a las 17:30 en Boulevard Sarmiento y España.

Shows, zumbatón y sorteos para toda la familia

Bajo el lema “Un encuentro para celebrar a mamá y cuidarnos”, la actividad contará con una zumbatón, kermés, espectáculos artísticos en vivo, premios, sorteos y distintas sorpresas para compartir en familia.

El objetivo es generar un espacio de encuentro para homenajear a las madres y, al mismo tiempo, impulsar las compras en los negocios del departamento.

Para facilitar el desarrollo de las actividades, se dispondrá un paseo peatonal sobre Boulevard Sarmiento, con un corte de tránsito entre avenida España y calle Santa Rosa.

Prevención del cáncer de mama

La jornada también estará enfocada en la concientización sobre el cáncer de mama, en vísperas del Día Mundial de la Lucha contra esta enfermedad, que se conmemora cada 19 de octubre.

Durante la propuesta se buscará destacar la importancia de los controles médicos periódicos, la consulta oportuna con profesionales y los estudios preventivos recomendados según la edad y los antecedentes personales.

El mensaje de la actividad será “¡Juntas en comunidad, prevenimos y nos cuidamos!”, con el propósito de promover el autocuidado y reforzar la importancia de la detección temprana.

Qué días y horarios abrirán los comercios

En paralelo a los festejos, los comercios de Rawson tendrán horarios especiales para facilitar las compras por el Día de la Madre.

Viernes 16 de octubre: atención en los horarios habituales.

Sábado 17 de octubre: los locales extenderán su horario de cierre una hora más de lo acostumbrado.

Domingo 18 de octubre: los comercios abrirán durante media jornada.

La propuesta busca fortalecer las ventas, acompañar a los comerciantes y emprendedores e incentivar el consumo de cercanía en una de las fechas comerciales más importantes del año.

De esta manera, Villa Krause reunirá en una misma jornada festejos familiares, promoción comercial y actividades de concientización sobre la salud de las mujeres.