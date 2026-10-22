La tartamudez tiene una base neurobiológica y no se origina en los nervios ni en las emociones. Así lo explicó la fonoaudióloga Carolina Salguero durante una entrevista en el programa Te Lo Tengo Que Decir, de HUARPE TV, en el marco del Día Internacional de la Toma de Conciencia de la Tartamudez. La especialista remarcó que la escucha, el acompañamiento familiar y la concientización en las escuelas son fundamentales para evitar que las personas dejen de expresarse por miedo a las reacciones de los demás.

“Una persona no está mal cuando tartamudea, sino cuando deja de hablar”, sostuvo Salguero, al señalar que las interrupciones, las correcciones y los comentarios sobre la forma de hablar pueden afectar la comunicación.

El origen y la importancia de consultar a tiempo

La especialista explicó que la tartamudez es multifactorial, aunque tiene una base neurobiológica. En ese sentido, aclaró que el estrés y el nerviosismo pueden dificultar la comunicación, pero no son la causa del trastorno.

“El origen de la tartamudez no es emocional, es neurobiológico”, afirmó.

Salguero recomendó consultar con profesionales especializados, especialmente durante la infancia. “Cuanto más temprano sea la consulta, es mucho mejor, porque siempre se trabaja con el niño y con la familia”, explicó.

También señaló que, en los primeros años de vida, existen mayores posibilidades de que la tartamudez no persista, aunque cada caso requiere una evaluación particular y no todos evolucionan de la misma manera.

Cómo acompañar sin generar más presión

Uno de los principales mensajes de la fonoaudióloga estuvo dirigido a las familias y al entorno de las personas que tartamudean. En lugar de completarles las frases, pedirles que se relajen o interrumpirlas, recomendó darles tiempo para expresarse.

“Solamente escuchar. No tenemos que hacer juicio, ni evaluar, ni querer corregirlo, ni interrumpirlo. Escuchar”, enfatizó.

Además, destacó que las personas que tartamudean pueden estudiar, trabajar y elegir cualquier profesión. La dificultad en el habla no debe convertirse en una barrera para desarrollar sus capacidades ni expresar sus opiniones.

“Las personas que tartamudean no tienen que pedir permiso para hablar, para expresarse, para dar su opinión. Tienen el derecho a hablar y ser escuchadas”, subrayó.

El desafío de las escuelas frente al bullying

Salguero también advirtió sobre el impacto de las burlas y las miradas de los compañeros, especialmente durante la adolescencia, una etapa en la que la opinión de los demás puede tener un peso importante.

Según explicó, cuando las instituciones escolares trabajan con los estudiantes y los docentes para informar sobre la tartamudez, pueden favorecer un clima de mayor compañerismo y respeto.

La especialista pidió evitar tanto la sobreexposición como la exclusión de los chicos en las actividades orales. La clave es acompañarlos, respetar sus tiempos y ofrecerles oportunidades para participar cuando se sientan cómodos.

El mensaje final apunta a cambiar la mirada social sobre la tartamudez y entender que una característica del habla no define a una persona. Escuchar sin juzgar, respetar los tiempos y buscar orientación profesional son pasos fundamentales para que nadie tenga que callarse por miedo a ser señalado.